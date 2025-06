Scaloni explica la razón para reemplazar a Messi ante Colombia

Fútbol Lionel Messi estalla contra el arbitraje en la MLS: "El árbitro me dijo que no conocía la regla"

Luego detalló por qué sacó a Messi a los 32 minutos del segundo tiempo y señaló que "al principio no iba a salir, pero cuando él ve que se movían los suplentes y estábamos haciendo dos cambios, me dice que es mejor que salga y lo saqué, sino no salía. Ustedes ya saben cómo funciona (la decisión de dejar o no a Messi en el campo) y qué es lo que pienso".

Lionel Scaloni (4).jpg El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024. AFP

En situaciones similares, Scaloni sólo sacó de acción a Messi por cansancio o lesión, o como sucedió ahora, por pedido del jugador, que fue reemplazado por Exequiel Palacios.

También contó por qué en el entretiempo sacó a un histórico del plantel como Rodrigo de Paul y dijo que "fue un cambio táctico. Con Giuliano (Simeone) y Nico (González) buscamos llegar por los costados. Nico tuvo dos o tres llegadas muy buenas. Son decisiones y era un buen momento para hacerlo, para ver cómo reaccionaba el equipo".

Lado positivo

Respecto al empate alcanzado contra Colombia, con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández, y aunque Argentina no tuvo el brillo de otras noches, el entrenador consideró que "lo mejor del equipo es querer siempre intentar, eso es siempre valorable".

"Más allá de que el rival te ponga en dificultad, hay que seguir intentando y buscando recuperar la pelota rápido, no dar ninguna por perdida".

"En el segundo tiempo cambió la dinámica. Intentamos llegar más, tuvimos situaciones. Aún con la expulsión de Enzo llegamos. Es bueno saber que no se ha perdido el carácter. Nos vamos conformes, aunque siempre hay cosas para mirar", reconoció el DT.

FUENTE: AFP