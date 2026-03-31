Se acabaron los invictos en MLB 2026: Guardianes frenan a Dodgers y ya no queda ningún equipo perfecto

Los fanáticos intentan recibir una pelota de foul del jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Kyle Tucker, en la octava entrada de un juego de Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona en Los Ángeles, California

La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya se quedó sin invictos. Los Angeles Dodgers , que habían comenzado la campaña con paso perfecto, sufrieron su primera derrota del año este lunes al caer 4-2 ante los Cleveland Guardians , en un resultado que deja a la MLB sin ningún equipo invicto.

Después de barrer su serie inaugural frente a los Arizona Diamondbacks y abrir con marca de 3-0, los Dodgers no pudieron mantener su arranque ideal y fueron frenados por un sólido trabajo del abridor Parker Messick, quien silenció a una de las ofensivas más temidas del béisbol .

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Dodgers pierden el invicto y la MLB 2026 ya no tiene equipos perfectos

Con la caída de Los Ángeles, se cerró oficialmente la lista de equipos invictos en este arranque de campaña. Los Dodgers eran el último club que conservaba marca perfecta, luego de haber remontado en cada uno de sus primeros tres compromisos.

Sin embargo, esta vez la reacción no alcanzó. Aunque intentaron otra remontada en la novena entrada, Cleveland supo resistir y selló una victoria de impacto en el calendario temprano de la temporada.

El revés no solo representa la primera derrota de los Dodgers en 2026, sino también un mensaje claro de que, incluso en el arranque del campeonato, nadie parece intocable en la MLB.

Parker Messick fue la gran figura de Cleveland ante Dodgers

El protagonista de la noche fue Parker Messick (1-0), quien lanzó seis innings en blanco y controló por completo a la ofensiva angelina.

El zurdo neutralizó a figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Kyle Tucker, quienes tuvieron una jornada discreta. Entre los cuatro apenas se combinaron para batear 3 hits en 16 turnos, una cifra muy por debajo de lo esperado para una alineación de ese calibre.

Messick se mostró sólido, atacó la zona y obligó constantemente al contacto débil, manteniendo a raya a los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial.

Steven Kwan y Daniel Schneemann marcaron la diferencia

Cleveland abrió el marcador con un doble productor de Steven Kwan, quien castigó al japonés Roki Sasaki con una línea al rincón del jardín derecho para poner el 1-0.

El juego se mantuvo cerrado hasta la séptima entrada, cuando los Guardians armaron el rally decisivo de tres carreras.

Primero, Rhys Hoskins recibió una base por bolas con casa llena tras estar abajo 0-2 en la cuenta, forzando la anotación de Austin Hedges. Después apareció Daniel Schneemann, quien conectó un doble de dos carreras para ampliar la ventaja a 4-0 y dejar contra las cuerdas a Los Ángeles.

Ese episodio también dejó otro dato importante: fue la primera carrera permitida por el bullpen de Dodgers en la temporada.

Roki Sasaki cargó con la derrota en una salida irregular

Por el lado de los Dodgers, Roki Sasaki (0-1) tuvo una apertura de altibajos en su regreso al montículo, en su primera salida desde el 9 de mayo.

El derecho japonés trabajó cuatro entradas, permitió una carrera y cuatro hits, además de registrar cuatro ponches y dos boletos. Aunque no fue castigado de forma severa, tuvo problemas para establecer el control y fue retirado del juego tras permitir un sencillo abriendo la quinta entrada.

Sasaki era además el primero de una serie de tres abridores japoneses consecutivos programados por Dodgers para esta serie frente a Cleveland, un detalle que había generado gran expectativa.

José Ramírez sigue haciendo historia con Cleveland

Otro punto destacado del encuentro fue la presencia de José Ramírez, quien disputó su juego número 1,614 con Cleveland, igualando a Nap Lajoie en el segundo lugar histórico de la franquicia.

El antesalista se fue de 5-1 y quedó a solo cinco partidos de Terry Turner, líder absoluto del club con 1,619 encuentros disputados.

Todo apunta a que Ramírez podría quedarse con ese récord este mismo fin de semana, cuando Cleveland juegue en casa.

Próximo juego: Shohei Ohtani debutará como abridor en la temporada

La serie continuará este martes con un duelo de alto perfil. Por Cleveland abrirá el derecho Tanner Bibee (0-0, 5.40 ERA), mientras que los Dodgers enviarán al montículo a Shohei Ohtani (1-1, 2.87 ERA), quien hará su debut de la temporada como lanzador.

Será una nueva oportunidad para Los Ángeles de responder tras perder el invicto, mientras Cleveland buscará confirmar que su golpe del lunes no fue casualidad.