Se encienden las alarmas: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

Lionel Messi tuvo que abandonar el partido del Inter Miami contra el Philadelphia Union

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, número 10, abandona el campo durante el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el Philadelphia Union en el Nu Stadium de Miami, Florida, el 24 de mayo de 2026.

A menos de tres semanas del Mundial 2026, Lionel Messi encendió las alarmas este domingo al pedir el cambio durante un partido del Inter Miami CF tras sentir aparentes molestias en la pierna izquierda.

El astro argentino, que suele disputar los encuentros completos, abandonó caminando el terreno de juego en el minuto 73 y se dirigió directamente al vestuario después de llevarse la mano al muslo izquierdo.

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Messi, que había repartido dos asistencias en la frenética victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

Selección de fútbol de Argentina debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Selección de fútbol de Argelia en Kansas City, por el Grupo J, que también integran Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, intentó restarle dramatismo a la situación y aseguró que el capitán argentino sufrió “fatiga”.

“Que yo sepa todavía no tenemos informe médico sobre eso, pero próximamente lo tendremos”, explicó el técnico.

“Realmente estaba fatigado. En ese sentido, es fatiga. Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda siempre uno trata de que no arriesgue”, agregó.

Desde el vestuario, el joven argentino Mateo Silvetti reconoció que dentro del plantel también existía incertidumbre sobre el estado físico de Messi.

“Tengo la misma duda que todos ustedes”, declaró a periodistas. “En ese momento estábamos todos concentrados en el partido, no sabía si era por una lesión o si estaba cansado”.

“Cuando entré al vestuario no lo vi, no sé si estaba con la parte médica. Estoy igual que todos como argentino, esperamos que sea lo menos posible. Con la cabeza que tiene él y todo, vamos a desearle lo mejor”, añadió.

Abandono bajo la lluvia

Messi aspira a convertirse en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en disputar seis Mundiales, un registro que también podrían alcanzar Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa si finalmente integra la lista definitiva de Selección de fútbol de México.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años —cumplirá 39 el próximo 25 de junio— dejó el partido en el Nu Stadium tras recibir atención médica en la pierna izquierda y mantener una breve conversación con Hoyos.

Las primeras señales de molestia aparecieron sobre el minuto 70. Bajo una intensa lluvia, el argentino caminó varios instantes por el campo antes de decidir abandonar el encuentro.

Uno de los integrantes del cuerpo médico del Inter Miami lo asistió brevemente antes de su salida.

Triplete de Suárez y mensaje sobre Uruguay

La preocupación por Messi eclipsó parcialmente la gran actuación de Luis Suárez, quien firmó un triplete en los minutos 24, 44 y 81 para liderar la victoria del Inter Miami.

Tras el encuentro, el delantero uruguayo también se refirió al estado de su amigo y compañero.

“Esperemos que no sea nada importante. Todos sabemos lo que significa Leo para nosotros y para el fútbol mundial”, comentó Suárez en declaraciones a Apple TV.

El atacante, retirado de la selección uruguaya, volvió además a dejar abierta la puerta a un posible regreso con Selección de fútbol de Uruguay para el Mundial.

“Obviamente di un paso al costado en un momento por decisión propia. Después llega el Mundial y uno se abre a esa posibilidad de nunca decirle que no a mi selección”, afirmó el Pistolero.

“Se ha hablado mucho y ahora lo que toca es apoyar a la selección desde fuera y ser un hincha más”, añadió.

El internacional mexicano Germán Berterame también marcó un doblete para Miami, mientras que Rodrigo De Paul completó la goleada en el tiempo añadido.

El Inter Miami llega al descanso de la MLS en la segunda posición de la Conferencia Este con 31 puntos en 15 partidos, a dos unidades del líder Nashville SC, que aún tiene un encuentro pendiente.