Se vacían las bancas en Cleveland tras polémico toque de bola para romper Juego Perfecto

Ildemaro Vargas #6 de los Arizona Diamondbacks discute con el mánager Stephen Vogt de los Cleveland Guardians durante la sexta entrada en el Progressive Field el 2 de agosto de 2026 en Cleveland, Ohio.

Un momento de alta tensión se vivió este domingo en el Progressive Field cuando las bancas de los Cleveland Guardians y los Arizona Diamondbacks se vaciaron durante una demora por lluvia, luego de una controvertida jugada protagonizada por Tim Tawa.

El jardinero de Arizona intentó sorprender con un toque de bola en la sexta entrada mientras el abridor de Cleveland, Gavin Williams, mantenía un juego perfecto. La acción no cayó bien en el dugout de los Guardians, ya que muchos consideran que intentar un toque en esa situación rompe el llamado "código no escrito" del béisbol.

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El receptor Patrick Bailey intercambió palabras con Tawa después de que el toque saliera de foul. Un lanzamiento más tarde, el jardinero conectó un sencillo al jardín derecho para romper el juego perfecto de Williams.

Guardians were pissed at the Dbacks after they tried to bunt and end Gavin Williams' perfect game



The benches ended up clearing in the pouring rain as the grounds crew tried to get the tarp on the field pic.twitter.com/Yn27HaqCnS — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 2, 2026

La tensión aumentó instantes después, cuando Brayan Rocchio pareció molestarse por una fuerte barrida de Tawa en la intermedia durante una jugada de selección.

La lluvia obligó a detener el encuentro apenas dos bateadores después del imparable. Mientras el personal del estadio desplegaba la lona sobre el terreno, el mánager de Cleveland, Stephen Vogt, salió enfurecido de la cueva para reclamar a los Diamondbacks, provocando que ambas bancas se vaciaran. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y fue controlada rápidamente.

No es la primera vez que un rival intenta un toque de bola contra Williams en busca de romper un juego perfecto. El pasado 9 de julio, los Minnesota Twins recurrieron a la misma estrategia en una situación similar.

Tras reanudarse el partido, Cleveland mantuvo el control y terminó imponiéndose 5-0 sobre Arizona, respaldando una sólida actuación de Williams pese a perder la oportunidad de completar el juego perfecto.