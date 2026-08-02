domingo 2  de  agosto 2026
TENIS

Zverev lanza advertencia sobre riesgo de agotamiento y lesiones en los Masters 1000

El primer cabeza de serie y número dos mundial, Alexander Zverev, dijo que tiene dudas sobre la conveniencia de los Masters 1000 de doce días

El alemán Alexander Zverev devuelve la pelota al belga Raphael Collignon durante su partido de cuartos de final individual masculino del torneo ATP Halle Open, celebrado en Halle, Alemania Occidental, el 19 de junio de 2026.&nbsp;

El alemán Alexander Zverev devuelve la pelota al belga Raphael Collignon durante su partido de cuartos de final individual masculino del torneo ATP Halle Open, celebrado en Halle, Alemania Occidental, el 19 de junio de 2026. 

CARMEN JASPERSEN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL.- El tenista alemán Alexander Zverev advirtió el domingo sobre el riesgo de agotamiento y de bajas por lesión debido a la excesiva duración de los Masters 1000, antes de su participación en el torneo de esa categoría en Canadá.

El primer cabeza de serie y número dos mundial dijo a los periodistas en Montreal que tiene dudas sobre la conveniencia de los Masters 1000 de doce días, que pueden parecer tan largos y exigentes para los jugadores como las dos semanas de un Grand Slam.

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"Creo que (las bajas) son consecuencia de los Masters de dos semanas. Creo que es simplemente demasiado largo para algunos jugadores, demasiado antes del US Open", dijo Zverev, ganador en Canadá en 2017.

"Antes jugaba más torneos 500 y torneos 250, cuando los Masters eran más cortos, pero ahora ya no lo hago precisamente por el tiempo que paso fuera y el tiempo dedicado a los torneos", agregó.

Zverev, de 29 años, dijo que él y su equipo también sopesaron seriamente la posibilidad de saltarse Canadá este año.

Pero el vigente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon el mes pasado recapacitó debido a la necesidad de tener ritmo competitivo.

"No creo que vaya a jugar mi mejor tenis aquí, pero como resultado de jugar aquí, creo que jugaré mejor en Cincinnati y luego, con suerte, mi mejor tenis en Nueva York", afirmó, mirando ya al Abierto de Estados Unidos, que comienza el 31 de agosto.

Dos meses "fantásticos"

A pesar del cansancio, el alemán espera mantener el impulso que lleva este verano en la gira norteamericana sobre pista dura antes del último grande de la temporada.

"Los dos meses que he tenido han sido fantásticos", sostuvo. "Jugué mucho tenis en ese período. Así que me fui de vacaciones durante una semana y después empecé a entrenar y a prepararme lo mejor posible para esta gira".

Zverev encabeza el cuadro del torneo, con el canadiense Felix Auger-Aliassime como segundo cabeza de serie por delante del australiano Alex de Miñaur, el ruso Daniil Medvedev y el defensor del título, el estadounidense Ben Shelton.

FUENTE: AFP

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