El mejor portero del mundial 2026 llega a Chile y causa sensación inmediata

El arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, ya se encuentra en Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo, el club más laureado del fútbol chileno.
Vozinha, arquero revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó a Santiago para firmar con Colo Colo y comenzar una nueva etapa en el fútbol chileno
El arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, ya se encuentra en Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo, el club más laureado del fútbol chileno.
El guardameta de 40 años aterrizó este domingo en la capital chilena luego de retrasar su viaje por trámites migratorios y asuntos personales, situación que contó con la autorización de la institución alba.
"Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas", expresó Vozinha en español a su llegada al aeropuerto, donde fue recibido por cientos de aficionados que corearon su nombre y le dieron una cálida bienvenida.
Colo Colo informó que el experimentado portero se someterá este lunes a los exámenes médicos correspondientes y será presentado oficialmente el martes en el Estadio Monumental.
El presidente del club, Aníbal Mosa, adelantó que el acuerdo sería por seis meses, con una opción para extender el vínculo por una temporada adicional.
Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, se convirtió en una de las historias más inspiradoras del Mundial 2026. El guardameta fue figura de la sorprendente selección de Cabo Verde, con destacadas actuaciones frente a campeones del mundo como España y Uruguay durante la fase de grupos.
En los dieciseisavos de final estuvo cerca de prolongar la hazaña ante la Argentina de Lionel Messi, pero su equipo cayó por un ajustado 3-2 en la prórroga.
Antes de consolidarse como futbolista profesional en 2007, Vozinha trabajó como recolector de basura. La pasada temporada defendió la portería del GD Chaves, de la segunda división portuguesa, mientras complementaba su actividad deportiva impartiendo clases de voleibol playa.
Su brillante desempeño en la Copa del Mundo transformó por completo su popularidad, al pasar de tener cerca de 50.000 seguidores en Instagram a superar los 29 millones.