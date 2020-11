Comenzó la temporada 2020-2021 y tanto Messi como Pep estaban en el limbo, ambos iniciaban con el último año de su contrato y con la duda de si seguirían o cambiarían de aires. Con Guardiola todo acabó, se queda en Manchester, pero con Lionel no se sabe, su reciente declaración donde dijo que esta cansado de ser un problema en el club podría ser la gota que derramó el vaso.

Si Messi no firma una renovación con Barcelona antes de enero, será libre de negociar con cualquier club. No hay duda de que habrá muchos interesados, pero probablemente el City tendrá la delantera, la figura de Pep Guardiola sería la clave, su pasado juntos los respalda. Si quieren ponerle una cereza al pastel, con los Citizens también juega Agüero, uno de los mejores amigos del crack argentino.

Es difícil imaginar al ‘10’ con otro jersey de un club que no sea el Barcelona, pero hay que hacerse a la idea de que es muy probable que suceda. La relación con el entorno Culé no es nada buena y el equipo luce sin rumbo fijo, con Koeman no han mostrado su mejor futbol y toda pinta para que tengan una temporada complicada, cosa que la Pulga podría no aceptar de nuevo tras el desastre del año pasado.

¿Cómo lo ven, Messi debería quedarse en el club que lo vio debutar o irse con Pep, técnico con el que convivió por cuatro años y ganó el primer y único sextete de la historia?

