Serie del Caribe: Exilio nicaragüense vuelve a responder en Miami; el equipo no

Para los tres compromisos que ha disputado Nicaragua en este evento, se vendieron 30.776 boletos de los 134.098 que fueron liquidados hasta ahora, sin contabilizar el juego de Puerto Rico (Gigantes de Rivas) y Venezuela (Tiburones de La Guaira).

“Somos conformistas. Eso es lo que somos”, dijo el mánager del conjunto nicaragüense Marvin Bernard, que tuvo experiencia de nueve años en las Grandes Ligas. “El pelotero nicaragüense es conformista. Uno trata de buscar la manera de cómo motivarlos. Traemos lo mejor que tenemos, entonces eso es lo que hay. Parece que no hay hambre. A la fanaticada nicaragüense, le pido disculpa. No se merecen lo que se les está dando. Han llegado y siguen llegado. Y gracias por eso”.

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, también disputado en el mismo escenario, los beisbolistas de Nicaragua no pudieron darle la alegría a sus fanáticos, que entre los cuatro juegos también tuvieron buena presencia de fanáticos. Para ese evento, en los encuentros que involucraron a los centroamericanos vendieron 108.923 boletos. Sin embargo, hay que tener en cuenta también al público rival.

“Uno se cansa de todo esto”, manifestó el capataz, frustrado tras no obtener victoria, pero sí críticas de la prensa de su país. “Cuando me comienzan a criticar y (hacerme) preguntas así, es por eso que me enojo. Nadie está aquí de vacaciones. Estamos aquí buscando cómo pelear. No puedo batear por ellos, no puedo correr por ellos. Uno se enoja. Yo soy competidor.