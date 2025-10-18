sábado 18  de  octubre 2025
Historia de un educador brillante

Aurelio Baldor y el legado del exilio educativo cubano

Abogado de profesión, Aurelio Baldor, es el autor del icónico libro de matemáticas el "Álgebra de Baldor", texto que continúa siendo un clásico en la educación

Imagen referente al reconocido libro de Álgebra y de su escritor, el cubano Aurelio Baldor.

Imagen referente al reconocido libro de Álgebra y de su escritor, el cubano Aurelio Baldor.

Captura de pantalla Cubanet
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Pocos nombres tienen un eco tan profundo en las aulas de clase en América Latina como el de Aurelio Baldor, el autor del célebre libro Álgebra de Baldor, obra que ha formado a millones de estudiantes y continúa vigente más de siete décadas después de su publicación.

Detrás de ese texto, sin embargo, se encuentra la historia de un educador brillante, un exiliado político y un símbolo de la perseverancia ante la adversidad.

Lee además
eeuu reclama a mexico el envio de petroleo subsidiado a cuba y venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
LIBERTAD

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua

Nacido en La Habana el 22 de octubre de 1906, Baldor dedicó su vida a la enseñanza y a la formación del pensamiento lógico en los jóvenes. Fundó el Colegio Baldor, una institución de prestigio en el Vedado habanero, que llegó a albergar a más de 3.000 alumnos. Su compromiso con la educación lo convirtió en una de las figuras más respetadas del ámbito académico cubano de mediados del siglo XX.

"Persecución del régimen"

Su trayectoria se vio abruptamente interrumpida con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El régimen de Fidel Castro marcó el inicio de la persecución contra numerosos intelectuales y empresarios, entre ellos Baldor, cuyo colegio fue expropiado. Según relatan varios biógrafos, su detención fue ordenada por Raúl Castro, aunque Camilo Cienfuegos intervino para evitar su arresto, reseñó el portal de noticias Señal Colombia tv.

Ante la hostilidad del nuevo régimen, Baldor optó por abandonar Cuba en 1960. Primero se refugió en México, y más tarde se estableció en Estados Unidos, donde reanudó su labor docente en el Saint Peter’s College de Nueva Jersey. Su pasión por la enseñanza y su disciplina académica lo acompañaron hasta su fallecimiento, ocurrido el 3 de abril de 1976 en Miami.

Aunque su legado más conocido es matemático, Baldor se graduó como abogado en la Universidad de La Habana. Su formación humanista se reflejó en su estilo pedagógico, centrado en la claridad, el razonamiento y el esfuerzo como base del aprendizaje.

Un legado que sigue vigente

El Álgebra de Baldor no solo consolidó su nombre, sino que cambió la forma de enseñar matemáticas en la región. Su estructura didáctica, con más de 6.000 ejercicios y ejemplos prácticos, convirtió al texto en un clásico de las aulas. Su famosa portada —con la figura del matemático árabe Al-Juarismi, considerado el padre del álgebra— se transformó en un ícono cultural.

A pesar de su éxito editorial, Baldor nunca recibió regalías por sus obras. Según versiones biográficas, tras su exilio, los derechos fueron adquiridos por una editorial mexicana, y posteriormente el régimen cubano habría reeditado sus textos sin reconocer su autoría original.

Décadas después, el Álgebra de Baldor sigue siendo uno de los libros más vendidos en plataformas digitales como Amazon, donde continúa entre los más consultados en la categoría de Ciencias y Matemáticas.

Más allá de su monumental aporte académico, Aurelio Baldor representa la historia de un exilio forzado que no logró apagar la vocación de un maestro. Su obra, nacida del rigor, la fe y la constancia, continúa educando a nuevas generaciones en toda América Latina.

Embed

FUENTE: Con información de Señal Colombia TV/ Cubanet/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

Serie dramatiza la historia del entrenador cubano Julio Estrada y el escándalo del tráfico de peloteros a Estados Unidos

Teatro La Paloma explora la memoria afrocubana con puesta en Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Captura de pantalla de un video DDC TV que muestra el estado del hotel Isla de Cuba, en La Habana.  video
LA HUELLA DEL CASTRISMO

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
TESTIMONIO

De los Kirchner a Podemos: el "Pollo" Carvajal revela cómo el chavismo financió a la extrema izquierda

Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.   
JUSTICIA

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

Te puede interesar

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania