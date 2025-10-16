jueves 16  de  octubre 2025
Teatro La Paloma explora la memoria afrocubana con puesta en Madrid

Teatro La Paloma reinterpreta en Madrid la obra “María Antonia”, del dramaturgo cubano Eugenio Hernández Espinosa, con funciones del 16 al 18 de octubre

Puesta en escena de la obra "María Antonia", de la compañía Teatro La Paloma. 

JF Bouchard | Cortesía Teatro La Paloma
Puesta en escena de la obra "María Antonia", de la compañía Teatro La Paloma. 

JF Bouchard | Cortesía Teatro La Paloma
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.- La compañía Teatro La Paloma, radicada en la capital española y dirigida por Benny Soave, presentará los días 16, 17 y 18 de octubre su más reciente proyecto escénico: María Antonia, una reinterpretación contemporánea de la emblemática obra del dramaturgo cubano Eugenio Hernández Espinosa. La función tendrá lugar en el DT Espacio Escénico, en el corazón del barrio madrileño de Chueca.

Durante una residencia artística en el mismo espacio, el equipo de La Paloma se sumergió en una investigación sobre los vínculos entre el teatro físico, la danza afrocubana y la espiritualidad Lukumí, en un intento por hacer dialogar lenguajes ancestrales con la escena contemporánea europea. “Queremos proponer una experiencia viva, colectiva y ritual, que despierte la memoria corporal y cultural del público”, señala la compañía en su comunicado.

Un laboratorio de identidad y resistencia

La obra María Antonia narra la historia de una mujer que desafía las normas de su comunidad y del patriarcado, y que termina convirtiéndose en símbolo de rebeldía y destino trágico. En esta nueva versión, dirigida por Benny Soave, el montaje se convierte en un laboratorio teatral sobre identidad, género y resistencia cultural, donde cuerpo, ritmo y memoria se entrelazan en un mismo lenguaje escénico.

Las pinturas de Gabriela Pez, animadas por Mauricio Abad, acompañan la puesta como una extensión visual de ese universo espiritual que habita el texto. El elenco está integrado por Claudia Muñiz, Raudel Raúl, César Toledo, Yen-Lee Serrano, Carla Rolle, Danae Millán, Alejandro Piar, César Camilo, Jessica Miranda y Daniel Díaz, un grupo diverso de intérpretes que ha trabajado durante semanas en la creación colectiva del montaje.

Una compañía que apuesta por el diálogo intercultural

Teatro La Paloma es una compañía independiente establecida en Madrid que se caracteriza por su enfoque en el teatro físico, la experimentación escénica y la investigación cultural. Su trabajo busca tender puentes entre las tradiciones latinoamericanas y las nuevas dramaturgias europeas, con una especial atención a la memoria afrocubana y caribeña.

Con María Antonia, La Paloma no solo rinde homenaje a uno de los textos más potentes del teatro cubano, sino que también reivindica la fuerza femenina y la herencia africana como pilares de una narrativa que trasciende fronteras.

Fechas: 16, 17 y 18 de octubre, 8:30 p.m.

Lugar: DT Espacio Escénico (Calle de la Reina 9, Madrid)

Más información: @teatro_lapaloma

