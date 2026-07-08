Shohei Ohtani alcanza otra marca histórica: llega a 300 jonrones más rápido que casi todos

Shohei Ohtani sigue ampliando su legado en las Grandes Ligas. La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles conectó este martes el jonrón número 300 de su carrera y se convirtió en el quinto jugador que menos partidos necesitó para alcanzar esa cifra.

El japonés llegó a la histórica marca en apenas 1.102 juegos como bateador. Solo Juan González, Ryan Howard, Ralph Kiner y Aaron Judge necesitaron menos encuentros para llegar a los 300 cuadrangulares. Además, Ohtani pasó a formar parte del grupo de apenas 18 jugadores activos con al menos 300 vuelacercas en las Mayores.

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La conexión histórica llegó en el primer turno del partido ante los Rockies de Colorado. Ohtani abrió el encuentro con un jonrón solitario frente al lanzador Michael Lorenzen, desatando la celebración de los aficionados en el Dodger Stadium.

El batazo también tuvo un dato curioso. Según MLB, Ohtani se unió a Steve Finley como los únicos peloteros en la historia que conectaron un jonrón abriendo un juego para alcanzar exactamente los 300 cuadrangulares de su carrera.

La temporada del japonés continúa siendo sobresaliente. El jugador de 31 años batea para .297, con un porcentaje de embasado de .410 y un slugging de .546, además de sumar 20 jonrones y 56 carreras impulsadas. Con ello, alcanzó al menos 20 cuadrangulares por sexta campaña consecutiva y por séptima ocasión desde que debutó en las Grandes Ligas en 2018.

Pero la grandeza de Ohtani no se limita al bate. De acuerdo con datos de ESPN, es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas que alcanza 300 jonrones y 100 bases robadas durante sus primeras nueve temporadas en las Mayores.

Su impacto como lanzador también lo distingue del resto. Antes de concentrarse temporalmente en su recuperación, acumuló 765 ponches en 614.1 entradas. Ningún otro pelotero con al menos 300 jonrones ha registrado una cifra semejante desde el montículo. Incluso supera ampliamente a Babe Ruth, quien terminó su carrera con 714 cuadrangulares y 501 ponches como pitcher.

Con cada nueva actuación, Ohtani continúa construyendo un legado sin precedentes, combinando un poder ofensivo de élite con una producción monticular que ningún otro jugador de su generación ha logrado igualar.