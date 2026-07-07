Brahim Díaz recupera el mando de Marruecos antes del duelo con Francia en el Mundial 2026

Brahim Díaz celebra el segundo gol de su equipo, marcado por el centrocampista número 08, Azzedine Ounahi, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Canadá y Marruecos.

Brahim Díaz volvió a mostrar su mejor versión y se convirtió en una de las figuras de Marruecos en la victoria por 3-0 sobre Canadá, un rendimiento que llega en el momento justo antes del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Francia .

El futbolista del Real Madrid había quedado señalado tras fallar un penal a lo Panenka en la final de la Copa de África y también había tenido un inicio discreto en la Copa del Mundo. Sin embargo, el respaldo permanente del seleccionador Mohamed Ouahbi resultó clave para que recuperara la confianza y mantuviera su lugar en el once titular.

Su evolución ha sido evidente durante el torneo. Más comprometido con el trabajo colectivo y menos individualista, Díaz suma cuatro asistencias, la mayor cantidad para un futbolista africano en esta edición del Mundial, incluidas dos frente a Canadá.

"Estoy muy contento con todo lo que aporto, con todo lo que hago para ayudar a mis compañeros", explicó tras la clasificación y valoró el respaldo recibido por la afición marroquí desde que decidió representar al país de su padre.

Marruecos apunta a hacer historia

El buen momento de Brahim alimenta la ilusión de Marruecos de seguir rompiendo barreras en el torneo. Exinternacionales marroquíes consideran que, si el creativo eleva aún más su rendimiento, los Leones del Atlas tienen argumentos para competir por un lugar en la final e incluso pelear por el título.

Tras alcanzar las semifinales en Catar 2022, Marruecos afrontará ahora un exigente desafío ante Francia, uno de los grandes favoritos al campeonato. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi mantiene intacta la ambición de convertirse en el primer campeón mundial africano, con Brahim Díaz llamado a ser la pieza clave de ese sueño.

FUENTE: AFP