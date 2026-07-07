Francia y Marruecos libran la batalla decisiva por las semifinales del Mundial 2026

Kylian Mbappé celebra el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia.

Francia y Marruecos disputarán el jueves un duelo de cuartos de final del Mundial 2026 en el que la lucha por el control del mediocampo promete ser determinante. Los franceses llegan con un esquema basado en el equilibrio defensivo de Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni, aunque la presencia de este último sigue en duda por una lesión en los aductores.

En caso de que Tchouaméni no se recupere, Manu Koné volvería a ocupar su lugar tras hacerlo frente a Paraguay. Didier Deschamps mantiene la confianza en un sistema que protege a su poderoso cuarteto ofensivo gracias al trabajo silencioso de sus centrocampistas, mientras que Marruecos apuesta por un modelo mucho más dinámico y creativo, en el que la línea media es la gran protagonista del juego.

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Marruecos confía en la creatividad de sus centrocampistas

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi ha convertido a sus centrocampistas en el motor del equipo. Ayyoub Bouadi aporta equilibrio defensivo, Azzedine Ounahi ha recuperado su mejor nivel y Neil El Aynaoui destaca por su capacidad para distribuir el balón y sostener físicamente al equipo.

Sin un delantero centro fijo, Marruecos genera gran parte de su peligro desde la segunda línea, con Ismael Saibari actuando como falso nueve y Brahim Díaz como organizador del juego, además de la constante proyección ofensiva de Achraf Hakimi.

El choque enfrentará dos filosofías completamente distintas: la disciplina táctica y el equilibrio defensivo de Francia contra la movilidad, creatividad y libertad del mediocampo marroquí. El equipo que imponga su estilo en esa zona tendrá muchas opciones de alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

FUENTE: AFP