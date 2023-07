Béisbol Ohtani logra joya que no sucedía en 60 años

El fenómeno japonés ha encandilado a aficionados, compañeros y rivales desde que llegó a las mayores en 2018. Pero junio de 2023, sin embargo, fue “El Mejor Show" en el plato".

“Ahora mismo me encuentra en un excelente momento”, respondió Ohtani si estaba a tope en su nivel como bateador y lanzador. “Al bate, me siento a tope, seguro que sí”.

Ohtani bateó 15 jonrones, la mayor cantidad en un mes en la historia de los Angelinos. Se convirtió en el primer pelotero en 10 años que alcanza los 30 jonrones antes del 1 de julio.

ohtanijonron.jpg Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles avanza a primera tras conectar un jonrón frente al cátcher de los Medias Blancas de Chicago Yasmani Grandal y el umpire Roberto Ortiz en la séptima entrada del juego del martes 27 de junio del 2023. AP/Mark J. Terrill

Logró ese hito e igualó el récord de la Liga Americana de más jonrones en junio con un majestuoso batazo que viajó 493 pies en una derrota el viernes en Arizona. Mike Trout, quien estaba en el círculo de espera, reaccionó con asombro al escuchar el contacto.

Sus números de poder reflejan si acaso un elemento dentro de un mes arrasador. Su promedio de bateo de .394, 41 hits y 29 carreras impulsadas marcaron topes personales en cualquier mes desde que juega en Estados Unidos.

Sólo una vez en 27 juegos no logró embasarse. Conectó dos hits en todos salvo dos.

Su porcentaje de slugging de .952 en junio fue el tercero más alto en la historia de MLB, superado únicamente por Babe Ruth en 1920 and 1921. Su OPS de 1.444 fue el más alto desde el 1..470 de Lou Gehrig en 1936.

Aparte de apoderarse del liderato de jonrones en las mayores, Ohtani amaneció el domingo como segundo en carreras impulsadas con 67. Batea para .306.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMLBNetwork%2Fstatus%2F1675187518487117829%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false A simply masterful month from Shohei Ohtani



Hitting: .394 AVG, 15 HR, 29 RBI, 1.444 OPS

Pitching: 30.1 IP, 37 K, 3.26 ERA@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/xBOAy5vTFi — MLB Network (@MLBNetwork) July 1, 2023

El 27 de junio, ante los Medias Blancas de Chicago, se convirtió en el primer pitcher abridor de la Liga Americana en casi 60 años en conectar dos jonrones y ponchar al menos a 10 en el mismo juego.

“Quizás durante tres o cuatro días, te crees que descubriste un punto débil, pero acaba detectando cómo conectar la pelota y mandarla lejos”, dijo el mánager de Arizona Torey Lovullo.

Previo al primer juego de julio, Ohtani bateaba para .235 ante lanzamientos fuera de la zona de strike, incluyendo seis jonrones. Registró ocho jonrones y un promedio de .170 fuera de la zona en sus primeras cinco campañas.

“Es el individuo más enfocad y disciplinado que he visto, pero siempre está buscando la manera de mejorar. Estaba teniendo problemas (con los pitcheos fuera de la zona), pero entendió y estudió lo que los lanzadores le estaban haciendo", indicó el piloto de los Angelinos Phil Nevin. “Le han tirado muy buenos lanzamientos en la parte afuera del plata y conectó por banda contraria”.

“Te deja alucinando todos los días. Es un portento y divierte verlo”, añadió.

Kyle Freedland, lanzador de Colorado, fue víctima de los ajustes de Ohtani fuera de la zona. Durante el quinto inning el 23 de junio, Ohtani conectó un cambio del zurdo muy afuera para un jonrón solitario por el derecho-central

“Nada más hay un solo ser humano en este planeta capaz de conectar ese lanzamiento. Y ese es él", dijo Freeland tras el juego.

Tommy Henry, pitcher de Arizona, estaba abajo 1-0 en la cuenta cuando Ohtani empalmó un slider en el sexto inning el viernes. Advirtió que Ohtani es el bateador al que ningún lanzador puede darse el lujo de quedar abajo en una cuenta.

“Sabes de lo agresivo que es, por lo que es más fácil lanzarle a un tipo de ese calibre en 0-1 que en 1-0”, señaló Henry. “En esos tipos de turno, no tengo otra alternativa que tirarle lo mejor que tengo en mi arsenal y prodigar mi mejor secuencia posible. Yo también soy un competidor. No me voy a poner loco previo al turno”.

Después de seis semanas de irregular desempeño en el montículo, Ohtani parece haber reencontrado su nivel del inicio de la campaña — marca de 3-0 y efectividad de 0-64 en sus cinco primeras aperturas. El derecho tiene foja de 2-1 con efectividad de 1.86, con apenas un jonrón permitido. Había recibido 11 durante un periodo de ocho aperturas en el que su efectividad fue de 5.88.

Cumplidas 16 aperturas, la marca de Ohtani es de 7-3 con 3.02 de efectividad. Lidera las mayores en promedio de bateo de los oponentes (.180) y está tercero en ponches (127).

Ohtani y los Angelinos confía que pueda sostener este nivel y clasificarse a los playoffs por primera vez desde 2014. Los Angelinos amanecieron el domingo inmersos en una racha de cuatro derrotas. Sin embargo, tienen foja de 44-40 — apenas dos juegos detrás del tercer boleto de comodín.

“Puedes notar que hay un aliciente extra ahora mismo. Quiere ganar", dijo Nevin. “Es una oportunidad que tenemos servida y creo que él lo comprende así y es algo que transmite a los demás. Se puede palpar lo feliz que se siente y cómo están saliendo las cosas. Es algo que contagia”.

FUENTE: AP