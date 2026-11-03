martes 3  de  noviembre 2026
TENIS

¡Sigue en picada! Venus Williams sufre su 17ª derrota consecutiva en el circuito WTA

La veterana Venus Williams fue derrotada por 6-2 y 6-3 por Maryu Stoiana, una jugadora hasta ahora casi desconocida que ocupa el puesto 114 del ránking

La estadounidense Venus Williams hace un gesto durante un partido de dobles, el 4 de septiembre de 2026.

La estadounidense Venus Williams hace un gesto durante un partido de dobles, el 4 de septiembre de 2026.

KENA BETANCUR / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

HONG KONG.- La veterana tenista estadounidense Venus Williams, exnúmero 1 mundial y ganadora de siete Grand Slams, sufrió su 17ª derrota consecutiva en el circuito tras perder este lunes ante su compatriota Mary Stoiana, en primera ronda del torneo de Hong Kong.

La mayor de las hermanas Williams, de 46 años, fue derrotada por 6-2 y 6-3 por Stoiana, una jugadora hasta ahora casi desconocida que ocupa actualmente el puesto 114 del ránking y que nunca ha ganado un torneo.

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Williams, pese a contar con el apoyo del público, no pudo evitar una nueva derrota en una serie que la ha llevado a caer al puesto 597 del ránking WTA.

Venus no gana un partido de individuales en el circuito WTA desde julio del año pasado.

La semana pasada perdió en sets corridos en el Abierto de Guangzhou ante la adolescente austríaca Lilli Tagger.

Antes de eso, Williams disputó por última vez el US Open en agosto, donde cayó en primera ronda ante Sofia Kenin, nuevamente sin ganar un solo set.

Djokovic sufre para avanzar en París

El serbio Novak Djokovic (11º del mundo) sufrió para derrotar este martes al monegasco Valentin Vacherot (27º) en la primera ronda del Masters 1000 de París.

El antiguo número uno del mundo se impuso 6-7 (5/7), 7-5, 6-1 tras más de dos horas y media de partido, lo que le permite seguir soñando con estar en el Masters de fin de temporada en Turín.

El siete veces ganador del torneo parisino deberá, como mínimo, meterse en semifinales para aspirar a figurar entre los ocho mejores de la temporada en la cita en Italia, del 15 al 22 de noviembre.

Este martes tuvo que esforzarse para remontar ante el monegasco, que lo había derrotado en su primer enfrentamiento, en semifinales de Shanghái en 2025.

Con un set y un "break" en contra, Djokovic lo tuvo complicado ante un Vacherot que venía de ganar su segundo título el domingo en el ATP 500 de Basilea.

"Sabía que al entrar en la pista iba a ser un partido muy ajustado y así fue", declaró Djokovic a los periodistas. "Está con mucha confianza y es uno de los mejores sacadores que tenemos en el circuito", añadió sobre Vacherot.

Privado de la condición de cabeza de serie, "Nole" no había disputado una primera ronda en el Masters 1000 de París desde 2005, cuando ocupaba el puesto 85 del ránking mundial.

En la próxima ronda, el gigante serbio, de 39 años, se enfrentará al australiano Rinky Hijikata, procedente de las previas.

Para el ganador de 24 títulos de Grand Slam, supuso el regreso al camino de la victoria en torneos de categoría ATP 1000 por primera vez desde su presencia en octavos de final en Indian Wells el pasado marzo.

Entre los representantes latinoamericanos, el día deparó luces y sombras.

Tomás Martín Etcheverry (31º) eliminó al ruso Andrey Rublev (22º) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y se clasificó por tercera vez en su carrera a la segunda ronda del torneo parisino sobre superficie dura, donde se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur.

Su compatriota Francisco Cerúndolo (20º), la raqueta latinoamericana mejor ubicada en el escalafón de la ATP, tuvo que abandonar por lesión ante el francés Arthur Rinderknech (68º) después de haber ganado el primer set y perdido el segundo.

También se despidió en su entrada en liza el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (56º), llegado al cuadro principal como "lucky loser", y que no pudo ante el estadounidense Learner Tien (19º): 6-3, 5-7, 7-5.

FUENTE: AFP

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