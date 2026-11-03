martes 3  de  noviembre 2026
ELECCIONES

Miami-Dade supera el 51% de participación y espera llegar al 60% al cierre electoral

La supervisora Alina García informó que unas 112.000 personas habían sufragado hasta el mediodía del martes y describió una jornada tranquila, pese a las lluvias y situaciones menores en los recintos

La supervisora de Elecciones, Alina García.

La supervisora de Elecciones, Alina García.

D. CASTROPÉ
Sede electoral de Doral.

Sede electoral de Doral.

Daniel Castropé/DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La participación electoral en Miami-Dade alcanzaba el 51,3% de los votantes registrados al momento del balance ofrecido al mediodía del martes por la supervisora de Elecciones, Alina García, quien proyectó que la concurrencia podría situarse alrededor del 60% al cierre de los comicios.

Durante una rueda de prensa en la sede electoral de Doral, García indicó que unas 112.000 personas habían votado presencialmente durante la jornada. El porcentaje acumulado incluye las distintas modalidades de sufragio: por correo, anticipado y presencial el día de las elecciones.

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La funcionaria señaló que se habían recibido aproximadamente 659.000 boletas entre las tres modalidades, una cifra provisional mientras continuaba la llegada de electores a los centros habilitados en el condado.

“Esperamos que ese número vaya creciendo. Hay muchas personas que les gusta votar el día de las elecciones”, expresó García, quien agradeció a quienes ya habían participado y pidió al resto de los votantes inscritos acudir antes del cierre a las 7:00 p.m.

Jornada tranquila pese a las lluvias

La supervisora informó que los 516 centros de votación abrieron a las 7:00 a.m. y describió una jornada generalmente tranquila. Aunque reconoció situaciones menores relacionadas con carteles o personas que cruzaron las líneas delimitadas, aseguró que el proceso se desarrollaba con seguridad y accesibilidad.

“La verdad es que hemos tenido una elección muy buena, muy tranquila, todo como debe de ser”, aseveró. “La verdad es que hemos tenido una elección muy buena, muy tranquila, todo como debe de ser”, aseveró.

García también reconoció el impacto de las lluvias y, ante ello, recomendó llevar sombrilla o impermeable para desplazarse a los colegios electorales.

La funcionaria recordó que este martes cada ciudadano debe votar exclusivamente en el recinto que tiene asignado. La dirección aparece en las tarjetas azules enviadas a los electores y puede consultarse en votemiamidade.gov o mediante el teléfono 305-499-8683.

Reiteró que los centros permanecen abiertos hasta las 7:00 p.m., pero quienes estén en fila a esa hora podrán sufragar.

Sede electoral de Doral.

Sede electoral de Doral.

Entrega de boletas y conteo

Para quienes todavía conservaban su boleta por correo, García precisó que podían entregarla en la sucursal del Downtown de Miami, ubicada en el 111 del noroeste y la Primera Calle, hasta las cinco de la tarde. En la sede electoral de Doral, la recepción continúa hasta las 7:00 p.m.

Entretanto, el personal electoral preparaba las boletas por correo para su procesamiento. García explicó que los equipos ES&S realizan el conteo y que Clear Ballot permite una verificación independiente. Según indicó, esas máquinas no están conectadas a internet.

García destacó, además, la amplitud de la boleta, que incluye cargos federales y estatales, decisiones judiciales, tres enmiendas de Florida, seis preguntas condales y un referendo escolar, junto con asuntos municipales según el domicilio del elector.

“Las elecciones son muy importantes y no solamente te afectan la vida de hoy, te afectan el futuro”, remarcó.

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