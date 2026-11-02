Djokovic celebra la victoria estudiantil en Serbia y espera un nuevo comienzo para su país

El serbio Novak Djokovic se dirige a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la primera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, celebrado en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 2 de noviembre de 2026.

El tenista serbio Novak Djokovic expresó su satisfacción por el resultado de las recientes elecciones legislativas de su país y manifestó su esperanza de que se abra una nueva etapa política, tras la victoria del movimiento estudiantil al que ha respaldado públicamente durante los últimos dos años.

«Espero sinceramente que sea un nuevo comienzo para el país. Estoy satisfecho con estos cambios. Y espero que el futuro sea feliz y próspero para nuestro país», declaró Djokovic este lunes durante una rueda de prensa previa a su participación en el Masters 1000 de París.

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En las elecciones legislativas anticipadas celebradas en octubre, una lista respaldada por los estudiantes derrotó al partido nacionalista del presidente Aleksandar Vucic, poniendo fin a 14 años de dominio político.

El resultado representa un cambio histórico después de dos años de movilizaciones ciudadanas, iniciadas tras el derrumbe de la marquesina de una estación ferroviaria en 2024, una tragedia atribuida a la corrupción que dejó 16 fallecidos.

Durante ese periodo, Djokovic manifestó en varias ocasiones su apoyo a las protestas estudiantiles. Sus posicionamientos le generaron tensiones con las autoridades serbias y provocaron críticas de medios sensacionalistas cercanos al entonces poder político.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam defendió su postura y estableció una diferencia entre su compromiso con el país y el respaldo a sus dirigentes.

«Soy patriota, pero siempre he representado a mi pueblo y no al gobierno. Hay, por lo tanto, una gran diferencia», afirmó el jugador de 39 años.

Para Djokovic, uno de los deportistas más reconocidos de Serbia, el resultado electoral abre una oportunidad para que su país avance hacia un futuro diferente.