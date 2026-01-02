viernes 2  de  enero 2026
A los 45 años, Venus Williams recibe invitación para jugar el Abierto de Australia

Venus Williams, finalista en sencillos del Abierto de Australia en 2003 y 2017, competirá en el cuadro principal de Melbourne Park por primera vez desde 2021

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Venus Williams, de 45 años y siete veces campeona de Grand Slam, recibió una invitación para el Abierto de Australia y se convertirá en la mujer de mayor edad en participar en el torneo inaugural de la temporada.

La estrella estadounidense competirá en el cuadro principal de Melbourne Park por primera vez desde 2021 y será su primera participación en un torneo importante fuera de Estados Unidos desde 2023.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano", declaró Williams.

"He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera".

Finalista en sencillos del Abierto de Australia en 2003 y 2017, Williams es cinco veces campeona de Wimbledon y también ganó dos Abiertos de Estados Unidos.

Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en jugar en el Abierto de Australia desde la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

Cuatro veces campeona de dobles del Abierto de Australia, comenzará sus preparativos la próxima semana para el torneo que se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero en el Auckland Classic, tras regresar al circuito en el Abierto de Estados Unidos el año pasado, precedido de un descanso de 16 meses.

Argentina derrota a España en la United Cup

Sebastián Báez y Solana Sierra dieron a Argentina una ventaja insuperable de 2-0 sobre España el viernes, en el inicio de la Copa United ATP-WTA y lograron la segunda victoria del país en cuatro ediciones de este torneo de tenis por equipos mixtos.

Los tenistas sudamericanos se impusieron en el RAC Arena de Perth después de que Sierra, debutante en el torneo y número 66 del ránking, mantuviera la calma y derrotara a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 5-7 y 6-0.

Los emparejamientos de la competición consisten en un individual masculino, un individual femenino y un doble mixto, y los ganadores de cada grupo en cada ciudad pasan a cuartos de final junto con el mejor segundo clasificado.

FUENTE: AFP

