Un joven ejerce su voto en un centro de votaciones en Michigan.

El presidente de Estados Unidos y líder de los republicanos, Donald J. Trump, aseguró este martes -día de elecciones legislativas- que recontruyó el país gracias a su política de mano dura contra la inmigración, la guerra contra Irán y el control de la inflación.

Elecciones Trump llama a votar contra los candidatos demócratas, a los que tacha de "extremistas y peligrosos"

"Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles", declaró Trump en el programa "Fox & Friends" horas después de que abrieran los colegios electorales.

En estas elecciones de medio mandato el Partido Republicano se juega el control del Congreso.

El liderazgo en la Casa Blanca

"Éramos el hazmerreír de todo el mundo", afirmó el jefe de la Casa Blanca..

"Los líderes de otros países ni siquiera nos tomaban en serio. Pensaban que éramos necios, y ahora estamos en la cresta de la ola. Somos el país líder del mundo. Todos nos respetan y obervan nuestros avances"

"Vamos a mantenerlo así y a mejorar aún más".

"Cuando asumí el cargo, la frontera estaba abierta. Teníamos a millones y millones de personas entrando sin ningún tipo de rigor al país, muchos de ellos delincuentes y asesinos", afirmó.

Trump ha conseguido frenar totalmente el flujo de entrada de migrantes por la frontera con México durante su segundo mandato, y al mismo tiempo también detuvo el gran peligro y las amenazas reales del régimen de Irán, no sólo para EEUU, sino para toda la humanidad.

La cantidad de misiles y drones que poseían los radicales iraníes no eran para jugar a los amigos.

El jefe de la Oficina Oval declaró que prefería “salvar y proteger a EEUU, a los estadounidenses y a la humanidad en general de la grave amenaza terrorista de Irán, que cuidar el precio de la gasolina”.

La falta de memoria

En diciembre de 2025, antes de iniciar la ofensiva conjunta contra el régimen de los ayatolás en Teherán, el precio del barril de petróleo en EEUU era de 62,54 dólares. Pero en enero de 2026, un mes antes de la guerra, el valor promedio registró 60,04 dólares y la tendencia -de forma marcada- era a continuar el descenso.

En el primer mes de 2026, en varios estados los conductores llenaban el depósito de sus vehículos con el galón de gasolina regular por debajo de los 2 dólares.

Hoy las cifras de extracción y exportación de crudo estadounidense eran impensables una década atrás, mientras la inflación registró en octubre el 3,7%, desde el 3,4% en septiembre… Nada comparable con el 9,1% durante el gobierno de Biden, un dato oficial que algunos analistas sitúan entre 11,5% y el 13%.

Los medios de prensa y los activistas demócratas hacen hincapié en un cierto [descontento generalizado] con la gestión presidencial. Habría que ver este martes de elecciones hasta qué punto esto es real dentro de las filas de votantes republicanos y en qué medida saldrán a ejercer el voto convencidos de que el Presidente ha cumplido en sus dos primeros años más del 90% de sus promesas de campaña, entre las que se incluyen las deportaciones masivas, la seguridad nacional como prioridad, el retorno de la gran inversión empresarial y la reactivación de la industria estadounidense, después de tres años de contracción en la era Biden.

Sobre el aumento de los precios al consumidor, Trump aseguró que "la inflación está controlada".

"Y en cuanto al Estrecho de Ormuz, tenemos control total gracias al bloqueo naval sobre Irán y todo marcha como lo habíamos previsto", añadió sobre este paso marítimo clave para el mercado mundial de hidrocarburos, cuyo cierre por parte de Irán y las respuestas de Estados Unidos e Israel hizo descender la oferta de gas y petróleo.

Republicanos podrían revertir la historia

El gran reto de los republicanos y del presidente Donald J. Trump es revertir el curso histórico de que en las elecciones de medio término casi siempre el Partido que se encuentra en la Casa Blanca pierde el Control del Congreso o alguna de las dos Cámaras

La ultraizquierda utiliza el ascenso de los precios de los combustibles causados por la guerra contra Irán y la crisis en Medio Oriente para desviar la atención de lo que fue hace apenas seis meses los sonados escándalos de corrupción que estremecieron las bases del Partido Demócrata, hundido en una agenda extremista que lo ha llevado a su peor crisis de credibilidad, liderazgo y nuevo rumbo. De ahí la gran derrota en 2024.

Pero en las elecciones anticipadas, los republicanos salieron a votar para contrarrestar lo mismo que intentaron los demócratas en 2024: seguir teniendo a EEUU como un rehén de la agenda globalista y Woke.

En estos comicios se deciden también las gobernaciones de 36 estados y tres territorios estadounidenses, un hecho importante que a veces los electores no toman en cuenta y define el rumbo del presupuesto estatal y las propuestas de leyes o legislaciones que entren y salgan del Congreso en cada región del país.

En la actualidad, el poder está dividido en 18 gobernaciones demócratas (en su mayoría con una agenda de ultraizquierda) y el resto por igual en republicanas.

En juego la gobernación de 36 estados

Entre los estados que acuden a las urnas se encuentra Florida, Florida, Texas, Nueva York, Georgia, Michigan, California y Pennsylvania, que fueron clave en la rotunda victoria electoral del presidente Trump y los republicanos en 2024.

Una de las contiendas más seguidas e importantes es la de California en la que el republicano Steve Hilton cuentan con posibilidades de dirigir ese estado en su pugna contra Xavier Becerra. Mientras, en Florida Ron DeSantis deja su cargo tras 8 años y el republicano y candidato apoyado por Trump, Byron Donalds, según las encuestas, debe conseguir el puesto en las urnas con facilidad.

Por su parte, en Texas Greg Abbott busca permanecer en su puesto para otros cuatro años frente a una candidata demócrata, Gina Hinojosa. En Nueva York, Kathy Hochul no debe tener problemas para otro mandato en su compentencia con el republicano Bruce Blakeman.

En Ohio, es muy probable que el republicano Vivek Ramaswamy sea el próximo gobernador en la carrera contra Amy Acton.

En estas elecciones sigue el "fantasma del 2020" en la mente de millones de estadounidenses, cuando Joe Biden ganó en unos comicios bastante controversiales y con muchas dudas acerca de un fraude masivo por parte de la izquierda.

Hasta el momento, la concurrencia a las urnas en la fase anticipada ha sido masiva por representantes de ambos partidos y los independientes, que giran hacia un bando u otro en presidenciales y de medio término como en este caso.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE y otras fuentes.