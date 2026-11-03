Régimen cubano secuestra a periodista Camila Acosta

LA HABANA. La periodista de Cubanet, Camila Acosta, fue detenida en la vía pública del municipio Plaza de la Revolución, La Habana, este martes 3 de noviembre cuando se dirigía con su mascota al veterinario, según denunció su esposo, el escritor y expreso político, Ángel Santiesteban. Y, se desconoce su paradero.

De acuerdo con su relato, un vecino que pudo rescatar la gata y fue testigo de la detención le avisó a Santiesteban. “Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla”, comunicó el escritor.

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Otros vecinos que estaban presentes durante la detención intercedieron y mostraron su desacuerdo ante la policía. “Dijeron que Camila era una persona decente, pero le respondieron que por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario. No sabemos de qué la están acusando”.

El arresto ocurre un día después de la detención violenta del comunicador Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de CubaNet, en el reparto habanero de Santos Suárez. Bonne fue liberado horas después, tras la confiscación de sus equipos de trabajo, amenazas de cárcel y una multa de 3.000 pesos impuesta por el Ministerio de Comunicaciones al amparo del Decreto-Ley 370.

La nueva detención de Acosta se suma a años de vigilancia, interrogatorios y restricciones para impedirle ejercer el periodismo. Apenas el pasado 28 de octubre, la reportera grabó a un hombre vestido de civil, al que identificó como agente de la Seguridad del Estado, que le prohibía salir de su vivienda en el Vedado sin mostrarle una orden judicial.

Documentados los episodios de hostigamiento

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó ese episodio y otros cercos contra ella durante 2026, entre ellos los del 6 y 11 de agosto, el 18 de septiembre y el 30 de septiembre. I

Entre sus antecedentes figura también la detención del 21 de abril de 2024 en Cárdenas, Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos. Según informó entonces CubaNet, el arresto se produjo por órdenes de la Seguridad del Estado.

El 12 de julio de 2021, un día después de cubrir las protestas antigubernamentales para CubaNet y el diario español ABC, Acosta fue arrestada y permaneció cuatro días detenida. Salió el 16 de julio bajo arresto domiciliario, según documentó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que la entrevistó después de su excarcelación.

CubaNet denunció ambas detenciones como parte de una escalada represiva dirigida a impedir que sus periodistas informen sobre la situación dentro de la isla.

El medio reclamó el cese de los arrestos arbitrarios, las amenazas y el hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo independiente en Cuba: “La represión contra los periodistas de CubaNet busca impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba. Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento contra la prensa independiente”.

FUENTE: Con información de Cubanet/ Martí Noticias