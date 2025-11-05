Venus Williams le dice sí al torneo de Auckland con su 45 años de edad

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.

La tenista estadounidense Venus Williams, ex N.1 mundial, no tiene pensado colgar por ahora la raqueta ya sus 45 años disputará en enero próximo el torneo de Auckland , anunciaron este miércoles los organizadores.

La mayor de las hermanas Williams, ganadora de siete títulos del Grand Slam, ha recibido una invitación para competir en este torneo que se disputará del 5 al 11 de enero, preparatorio del Abierto de Australia (18 de enero al 1 de febrero).

Ausente de los circuitos durante casi año y medio, Venus Williams regresó a las canchas en julio pasado en Washington en un partido contra su compatriota Peyton Stearns, 24 años y entonces N.35 de la WTA... que no había nacido cuando su rival ganó su primer trofeo en Wimbledon en 2000.

Williams ganó ese partido en dos sets, pero perdió en la ronda siguiente ante la polaca Magdalena Frech.

Luego perdió en primera ronda de Cincinnati ante la española Jéssica Bouzas y en el US Open ante la checa Karolina Muchova, N.13 del mundo, a la que le ganó un set.

Desde finales de agosto no volvió a competir.

FUENTE: AFP