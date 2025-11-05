miércoles 5  de  noviembre 2025
Tenis

Venus Williams le dice sí al torneo de Auckland con su 45 años de edad

La tenista estadounidense Venus Williams, ex N.1 mundial, no tiene pensado colgar por ahora la raqueta ya sus 45 años disputará en enero próximo el torneo de Auckland

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La tenista estadounidense Venus Williams, ex N.1 mundial, no tiene pensado colgar por ahora la raqueta ya sus 45 años disputará en enero próximo el torneo de Auckland, anunciaron este miércoles los organizadores.

La mayor de las hermanas Williams, ganadora de siete títulos del Grand Slam, ha recibido una invitación para competir en este torneo que se disputará del 5 al 11 de enero, preparatorio del Abierto de Australia (18 de enero al 1 de febrero).

Lee además
Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse, el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.
BALONCESTO

Patrón de la Euroliga asegura que la NBA en Europa sería "una mala noticia"
El ex gerente general de los Dolphins de Miami, Chris Grier, habla durante una conferencia de prensa, el 4 de febrero de 2019.
FÚTBOL AMERICANO

Estos son los posibles candidatos al puesto de gerente general en los Dolphins

Ausente de los circuitos durante casi año y medio, Venus Williams regresó a las canchas en julio pasado en Washington en un partido contra su compatriota Peyton Stearns, 24 años y entonces N.35 de la WTA... que no había nacido cuando su rival ganó su primer trofeo en Wimbledon en 2000.

Williams ganó ese partido en dos sets, pero perdió en la ronda siguiente ante la polaca Magdalena Frech.

Luego perdió en primera ronda de Cincinnati ante la española Jéssica Bouzas y en el US Open ante la checa Karolina Muchova, N.13 del mundo, a la que le ganó un set.

Desde finales de agosto no volvió a competir.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

Liverpool domina al Real Madrid y vence con gol del argentino Mac Allister

Djokovic se estrena en Atenas con victoria sobre chileno Tabilo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos nueve muertos en accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela
Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), habla con sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. 
PERFIL

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Un empleado de la construcción, un sector frenado por la crisis inmobiliaria por una caída de más de tres años en las ventas de viviendas.
EEUU

Sector privado crea en octubre más empleos de lo esperado

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas