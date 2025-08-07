¡Siguen los problemas! Barcelona retira la capitanía al arquero alemán Ter Stegen

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.

BARCELONA.- El FC Barcelona anunció el jueves haber retirado la capitanía a Marc-André Ter Stegen tras haberle abierto esta semana un expediente disciplinario, en mitad del conflicto entre club y jugador provocado luego de la lesión del alemán.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", anunció el conjunto blaugrana en un comunicado.

Mientras dure esta situación, "las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, rechaza que el Barça comunique su expediente médico a LaLiga para que la instancia evalúe su tiempo de indisponibilidad.

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de Ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Pero el rechazo del jugador, cuyo puesto se ve amenazado por la llegada del exportero del RCD Espanyol, Joan García, y la renovación del veterano Wojciech Szczesny, hace imposible esta operación.

En dificultades financieras en los últimos años y a la espera de la reapertura del remodelado Camp Nou, su icónico estadio, el Barcelona, campeón de España la pasada temporada, considera que la posición de Ter Stegen podría causarle un perjuicio deportivo y económico.

Ter Stegen, último representante del equipo que ganó la última Liga de Campeones para la institución en 2015, entonces bajo el mando de Luis Enrique, se expone a duras sanciones, según el reglamento de LaLiga, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato.

Tottenham confirma lesión de Maddison

El Tottenham anunció este jueves que su centrocampista James Maddison sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una grave lesión que podría apartar al internacional inglés durante gran parte de la temporada.

"El centrocampista de 28 años sufrió la lesión durante nuestro amistoso de pretemporada contra el Newcastle el domingo", escribió el club en su página web, anunciando que el jugador "será operado en los próximos días, y después James empezará su proceso de rehabilitación con el equipo médico" de los Spurs.

FUENTE: AFP