EEUU despliega elementos de una división aerotransportada a Medio Oriente en plena ofensiva contra Irán

Paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos realizando un salto masivo desde unos C-17 Globemaster durante un ejercicio militar.

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que desplegará en Medio Oriente a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán .

"Podemos confirmar que elementos de la sede central de la 82ª División Aerotransportada, algunos equipos de apoyo de la división y la 1ª Brigada de Combate se desplegarán en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)", indicó a Europa Press fuentes del Departamento de Defensa estadounidense.

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Sin embargo, el CENTCOM declinó dar "detalles adicionales" sobre el tamaño de este despliegue debido a motivos de "seguridad de las operaciones", que implicarían a la Fuerza de Respuesta Inmediata (IRF, según sus siglas en inglés), nombre de la citada brigada de la 82ª División Aerotransportada.

El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EEUU en Medio Oriente, en los márgenes del inicio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán, diálogos que Teherán ha negado, pero Pakistán, el mediador, confirmó.

De acuerdo con funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los paracaidistas que recibieron la orden provienen de la División Aerotransportada que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas.

La decisión sería un movimiento para ofrecer «nuevas posibilidades de acción» al mandatario estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con dos funcionarios citados por el Washington Post.

Apoyo a operación 'Furia Épica'

La confirmación llega después de que medios estadounidenses hayan indicado que este movimiento podría implicar hasta 2.000 militares. Según 'The New York Times' y 'The Washington Post', las autoridades estadounidenses estaban sopesando el despliegue en Medio Oriente de la IRF para apoyar la operación 'Furia Épica'.

Asimismo, la cadena de televisión Fox News apuntó que el comandante de la citada división, Brandon Tegtmeier, había recibido ya la orden de desplegarse en la zona, con varios vuelos preparados en la base aérea Pope Army, en Carolina del Norte.

Ante estas informaciones, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que Teherán sigue de cerca "todos los movimientos estadounidenses" en Medio Oriente, "especialmente el despliegue de tropas".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente, incluidas bases militares.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE