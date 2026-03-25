Régimen de Irán rechaza plan de EEUU para terminar ofensiva militar, según TV iraní

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán.

El régimen terrorista de Irán rechazó este miércoles el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva conjunta con Israel, informó la televisión estatal iraní después de que Pakistán enviara el documento a los islamistas iraníes.

La noticia la dio Press TV, un canal en inglés destinado al público extranjero, y fue retomada por otros medios iraníes

Negociaciones EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

El proyecto de Washington, del que no se filtró ningún detalle por parte de fuentes fiables, contiene la primera propuesta oficial de Estados Unidos ante una inminente rendición de los miembros de la cúpula terrorista que aún quedan con vida.

El documento fue entregado a Irán por Pakistán, que tiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington, según dos altos cargos paquistaníes que pidieron el anonimato.

Prosigue el plan ofensivo contra el régimen terrorista

Mientras que la actividad diplomática parece ganar impulso, en el terreno, los ataques no cesan. En la últimas horas se reportaron bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense "Abraham Lincoln", y advirtió que podrían producirse más ataques de este tipo.

Israel, en tanto, afirmó que había llevado a cabo bombardeos en Teherán y en Isfahán, en el centro del país.

En la capital iraní, Shayan, un hombre de 40 años, dijo a la AFP: "hay gasolina, agua y electricidad. Pero todos tenemos una sensación de desamparo. No sabemos qué hacer y es que realmente no hay nada que podamos hacer".

En otro frente, los aviones israelíes bombardearon los suburbios del sur de Beirut, feudo del grupo terrorista proiraní Hezbolá.

Diplomacia entre bastidores

Al nivel diplomático, los dos bandos dieron cuenta de versiones contradictorias, aunque los mediadores de la región afirmaron que, entre bastidores, continúa la actividad para transmitir mensajes.

"Hay esperanza pero es demasiado pronto para ser optimistas", dijo una fuente diplomática de la región, que pidió el anonimato.

Ambas partes tienen que dar un paso atrás pero sin perder prestigio, según la fuente.

En público, Irán mantuvo su retórica beligerante. "No pongan a prueba nuestra determinación", dijo el portavoz del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que no se ha cansado de amenazar desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel.

Según la cadena israelí Channel 12, de los 15 puntos que componen la propuesta de Estados Unidos, cinco se refieren al programa nuclear iraní; otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás; y uno reclama que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Los precios del petróleo se desploman

Las bolsas subieron y los precios del petróleo se desplomaron ante los indicios de una posible distensión, pero la atención siguió centrada en el Estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo desde que empezó la guerra ha disparado los precios del petróleo más allá de los 100 dólares el barril.

El martes, Trump dijo que Irán entregó un "regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda", pero no dio más detalles. Podría haberse referido a una eventual reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán está relajando la presión en Ormuz, por donde solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, y permitirá el "paso seguro" de "buques no hostiles", según el régimen que lanza constantemente comunicados de desinformación e informes falsos para confundir.

En una visita a Tokio, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó que está dispuesto a liberar más reservas petroleras "si fuera necesario".

Las consecuencias económicas de la guerra ya se empiezan a notar en todo el mundo. Sri Lanka decidió pasar a una semana laboral de cuatro días para ahorrar energía y el precio del gasóleo se duplicó en Vietnam.

FUENTE: Con información con AFP.