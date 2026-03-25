Hialeah clama libertad para Cuba en masivo evento en Milander Park

Miles de personas del sur de Florida asisten a evento por la libertad de Cuba.

El influencer Alex Otaola en contra de las negociaciones con el régimen de los Castro.

El líder opositor José Daniel Ferrer durante su intervención en el rally por Cuba

MIAMI.- Durante más de tres horas, Milander Park fue escenario de una de las concentraciones más multitudinarias del exilio cubano en el sur de Florida en los últimos años, en el que miles de asistentes bajo el lema “Cuba Libre”, corearon consignas, ondearon banderas y acompañaron un programa cargado de discursos políticos y presentaciones musicales que reforzaron el mensaje central: la urgencia de un cambio real en la isla.

El evento , organizado por la Ciudad de Hialeah , reunió a figuras clave del ámbito político, líderes del exilio, defensores de derechos humanos y artistas reconocidos, en una demostración de unidad entre generaciones de cubanos.

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La convocatoria no solo reflejó el descontento acumulado tras casi siete décadas de régimen comunista, sino también la percepción creciente de que el contexto internacional podría estar abriendo una oportunidad histórica para un cambio político en Cuba.

Bryan Calvo Alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, reafirma el compromiso del exilio con Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

El pueblo cubano merece libertad real, no concesiones

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anfitrión del evento y una de las voces centrales de la jornada, ofreció un discurso que combinó elementos personales, históricos y políticos, conectando con la identidad de una ciudad profundamente marcada por el exilio cubano.

Calvo recordó el sacrificio de generaciones que huyeron del régimen, incluyendo a su propio padre, quien llegó a EEUU durante el éxodo del Mariel. “Esta ciudad no se construyó por accidente”, afirmó, al destacar que la actual Hialeah es el resultado del esfuerzo de quienes escaparon de un sistema que controlaba cada aspecto de sus vidas.

El alcalde describió la crisis en Cuba como una realidad insostenible marcada por al escasez de alimentos, apagones prolongados, salarios insuficientes y una emigración masiva de jóvenes. “El país se está vaciando”, advirtió.

En su mensaje, Calvo fue categórico al rechazar soluciones graduales o negociadas que no impliquen un cambio estructural del sistema. “No necesitamos medidas temporales. Lo que necesitamos es un cambio real”, afirmó ante la multitud.

Además, respaldó la presión ejercida por la administración del presidente Donald Trump, pero insistió en que cualquier acción debe ser “irreversible e inmediata” para evitar que el régimen se reconfigure y mantenga el control. “No queremos una Cuba negociada a puertas cerradas. Queremos una Cuba libre”, sentenció.

Otaola El influencer Alex Otaola en contra de las negociaciones con el régimen de los Castro. CESAR MENENDEZ DLA

Otaola pide acción directa y rechaza negociaciones con el régimen

Uno de los discursos más contundentes de la noche fue el del influencer y activista Alex Otaola, quien elevó el tono del evento con un llamado directo a la acción por parte del gobierno de EEUU.

Desde el escenario, Otaola insistió en que el conflicto cubano no es económico, sino político. “Esto no es un tema económico. Esto es un tema político”, afirmó, al rechazar cualquier intento de diálogo o negociación con el régimen.

El activista pidió explícitamente el respaldo de la administración Trump, el Congreso y figuras clave como el secretario de estado, Marco Rubio, exigiendo medidas concretas que conduzcan al fin del sistema comunista en la isla. “Queremos acciones y no palabras”, insistió, al tiempo que defendió la necesidad de eliminar el partido comunista como condición indispensable para una verdadera transición.

También reservó parte de su intervención para arremeter contra representantes de la izquierda internacional que recientemente viajaron a Cuba y, según dijo, intentan blanquear a la dictadura mientras el pueblo sufre hambre, apagones y represión. En ese contexto, insistió en que “Cuba is next”, una consigna que marcó buena parte de su discurso y que fue repetida por la multitud con el coro de “¡Cuba Next!, ¡Cuba Next!”.

Otaola rechazó cualquier escenario de conversaciones o pactos parciales y planteó que la libertad plena solo llegará con un cambio total del sistema. “No queremos conversaciones. No queremos negociaciones”, dijo, antes de reiterar que el pueblo cubano merece una “libertad absoluta”.

El influencer activista hizo un llamado directo a los cubanos dentro de la isla, instándolos a salir a las calles y reclamar su libertad, en lo que describió como un momento histórico decisivo. “La libertad está a la vuelta de la esquina”, aseguró.

Rosa María Payá Hialeah Rosa María Payá afirma que el mejor aliado del pueblo cubano es EEUU. CESAR MENENDEZ DLA

Tres mensajes de Payá

La activista Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estructuró su intervención en tres mensajes fundamentales que abarcaron al pueblo cubano, al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional.

Para los cubanos dentro de la isla

Payá destacó que los ciudadanos en Cuba no están solos y que el exilio forma parte de una misma nación. Señaló que las protestas recientes, los cacerolazos y las manifestaciones son evidencia de que existe una voluntad real de cambio. “No están solos, somos un pueblo que no vamos a parar hasta lograr la libertad”, expresó al referirse a quienes salen a las calles de la isla pese a la represión.

Para “el mejor aliado”

La activista agradeció la presión ejercida por Washington y definió al gobierno estadounidense como “el mejor aliado que el pueblo de Cuba ha tenido en 60 años”. En particular, mencionó al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y al gobierno de Estados Unidos, a quienes pidió aumentar la presión sobre “los criminales que están en el poder en Cuba”.

“Queremos más presión”, afirmó, al sostener que este es el momento de actuar en respaldo de un pueblo que, según dijo, “lo está dando todo”, incluso su propia vida, en la lucha por la libertad.

Mensaje al mundo tras años de abandono

En el tercer eje de su intervención, Payá lamentó el abandono que, a su juicio, ha sufrido el pueblo cubano por parte de la comunidad internacional. “Por décadas hemos mirado al mundo y les hemos clamado por solidaridad, les hemos clamado por acción (...) y muchas veces nos hemos encontrado con el silencio, con la complicidad”, dijo.

La activista criticó a quienes, pudiendo ser aliados de la causa democrática cubana, terminaron tomando partido por los dictadores o mirando hacia otro lado ante la represión. Aun así, aseguró que los cubanos están preparados para liderar una transición real, con elecciones libres, justas y plurales, y afirmó que existe unidad en torno a ese propósito.

Además, describió la situación en la isla como una “catástrofe humanitaria”, marcada por el hambre, la falta de medicinas y la ausencia de electricidad, lo que refuerza la urgencia del cambio.

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Este es el año final de la tiranía

El líder opositor José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y expreso político, ofreció un discurso cargado de simbolismo y esperanza.

Ferrer afirmó que el régimen cubano no podrá sostenerse más allá de este año, basándose en la creciente presión interna y externa. “No hay mal que dure 68 años”, expresó, adaptando un conocido refrán popular para subrayar su convicción de que la dictadura atraviesa su etapa final.

El activista también compartió el testimonio de Miguel Sigler Amaya, expreso político fallecido esa misma mañana del martes, a quien había visitado recientemente. Según relató, Sigler Amaya le dijo antes de morir que la tiranía caería pronto, reforzando la narrativa de que el cambio es inminente.

Su intervención fue acompañada por gritos de “Libertad” por parte del público, en uno de los momentos más emotivos del evento.

Hialeah Cuba Miles de personas del sur de Florida asisten a evento por la libertad de Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

Encausamiento de Castro

El representante de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez Boronat, centró su discurso en la memoria histórica, el agradecimiento a Estados Unidos y la necesidad de justicia frente a los crímenes del régimen cubano.

Boronat recordó a Mario Manuel de la Peña, uno de los pilotos de Hermanos al Rescate, asesinado hace 30 años, y aprovechó su intervención para pedir el encausamiento del dictador Raúl Castro quien dio la orden de derribar de las avionetas civiles.

Asimismo, elogió el liderazgo de Bryan Calvo por impulsar el acto y sostuvo que Hialeah representa una ciudad levantada por el esfuerzo de la familia cubana en el exilio, sin perder de vista a quienes permanecen en la isla bajo un “régimen anticubano”.

Cuba: fuente de inestabilidad en el hemisferio

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la senadora estatal Ileana García subrayó que Cuba representa un factor de inestabilidad en el hemisferio, al influir en países como Venezuela y Nicaragua.

Recordó la importancia de la ley Helms-Burton como herramienta concebida para propiciar la salida del régimen y abrir paso a elecciones libres y a un sistema independiente. A su juicio, el objetivo no puede ser una transición maquillada, sino un cambio real.

No obstante, también expresó críticas hacia la política migratoria del presidente Trump, señalando la necesidad de evitar decisiones arbitrarias que afecten a comunidades vulnerables. Aunque valoró la firmeza del mandatario frente al comunismo, insistió en que eso no debe servir para ignorar “las irregularidades” e “injusticias” que, según dijo, continúan ocurriendo en materia migratoria.

García dijo sentirse esperanzada ante el momento que vive la causa cubana y envió un mensaje al pueblo de la isla: que siga esperando, porque la libertad, aseguró, “ya mismo está doblando la esquina”.

La cultura acompaña una noche de solidaridad con Cuba

El evento también contó con la participación de destacados artistas cubanos, quienes aportaron una dimensión cultural al acto y ayudaron a sostener durante tres horas el tono emotivo de la convocatoria.

Los Pichy Boys dejaron claro que los artistas si tienen que hablar de política, sobre todo cuando alzan su voz en favor del pueblo.

Entre los participantes estuvieron Yotuel, Jacob Forever, El Chacal, Los 3 de La Habana y el trovador Amaury Gutiérrez, cuyas interpretaciones fueron coreadas por los asistentes al evento.

Uno de los momentos más solemnes de la noche fue la interpretación del himno nacional cubano por parte de Lena Burke, el himno fue escuchado con recogimiento y solemnidad por parte del público, en una escena de profundo simbolismo para una comunidad marcada por la memoria del destierro y la aspiración de volver a ver una Cuba libre.

Hialeah reafirma su papel en la lucha por una Cuba libre

El Free Cuba Rally en Milander Park se consolidó como una de las manifestaciones más significativas del exilio cubano en el sur de Florida en los últimos años.

Más allá de los discursos y las consignas, el evento reflejó una comunidad movilizada, unificada y convencida de que el cambio en Cuba es posible. La combinación de memoria histórica, exigencia política y expresión cultural convirtió la noche en una demostración de fuerza del exilio y de solidaridad con quienes hoy siguen dentro de la isla luchando por su libertad. Como expresó el alcalde Calvo al cierre de su intervención: “No vamos a soltar esta lucha. Cuba será libre”.