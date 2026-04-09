jueves 9  de  abril 2026
Tenis

Sinner empata récord de Pete Sampras y sobrevive al susto en Montecarlo

Jannik Sinner derrotó a Tomas Machac, superó problemas físicos y se metió en cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El italiano Jannik Sinner devuelve un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner devuelve un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026. 

Valery HACHE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista italiano, actual número dos del mundo, superó un partido mucho más exigente de lo esperado ante el checo Tomas Machac y selló su clasificación a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo tras imponerse por 6-1, 6-7(3) y 6-3.

Aunque arrancó con autoridad y dio la sensación de que iba a resolver el duelo con relativa comodidad, el partido cambió radicalmente a partir del segundo set. Allí comenzaron a aparecer señales físicas preocupantes en Sinner, que tuvo que apelar a su resistencia mental y competitiva para salir adelante y mantener viva una impresionante racha que lo sigue colocando entre los grandes dominadores del circuito.

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Sinner sufrió molestias físicas y hasta pidió asistencia médica

Más allá del resultado, una de las imágenes más llamativas del encuentro fue ver a Jannik Sinner claramente incómodo sobre la pista. El italiano mostró dificultades en varios pasajes del partido, especialmente en la movilidad, y por momentos dejó la sensación de no estar compitiendo con plena soltura.

Durante el tramo decisivo del partido, incluso tuvo que pedir asistencia médica después del quinto juego del tercer set. Según se pudo apreciar, el italiano sintió malestar físico y mareos, además de aparentes molestias en la espalda, una situación que encendió las alarmas justo cuando parecía tener el control del encuentro.

A pesar de ese escenario, Sinner logró mantenerse firme y evitar que el problema físico terminara sacándolo del torneo. Esa capacidad para resistir y competir incluso lejos de su mejor versión terminó siendo una de las claves de la victoria.

Tomas Machac lo llevó al límite y le cortó una racha de sets

El partido también tuvo un valor especial porque Tomas Machac logró hacer algo que muy pocos habían conseguido últimamente: arrebatarle un set a Sinner en un torneo de esta categoría.

El checo reaccionó en el segundo parcial y aprovechó el bajón físico del italiano para meterse de lleno en el partido. De hecho, llegó a estar 5-2 arriba en ese set y tuvo oportunidades concretas para cerrarlo antes, aunque Sinner reaccionó a tiempo y forzó el desempate.

Sin embargo, en el tie-break, Machac logró sostenerse con firmeza y terminó llevándose el parcial, cortando así una impresionante secuencia del italiano, que venía encadenando una larguísima racha de sets ganados en torneos Masters 1000. Aunque finalmente no le alcanzó para dar el golpe, sí dejó claro que fue capaz de poner contra las cuerdas a uno de los jugadores más sólidos del momento.

Sinner reaccionó a tiempo y volvió a demostrar su jerarquía

Cuando el partido parecía complicarse más de la cuenta, apareció la versión más competitiva de Jannik Sinner. El italiano supo resetear mentalmente tras perder el segundo set y arrancó el tercero con la agresividad justa para recuperar el control.

La diferencia llegó pronto en la manga definitiva, cuando logró una rotura que le permitió tomar ventaja y administrar el marcador con mayor tranquilidad. A partir de ahí, pese a seguir mostrando ciertas molestias, se mantuvo más estable desde el fondo de la pista y cerró el partido después de dos horas de batalla.

No fue una actuación brillante en lo físico ni en lo tenístico de principio a fin, pero sí fue una victoria que refuerza una idea cada vez más clara: Sinner también sabe ganar cuando no está al cien por cien.

AFP__20260324__2268062356__v2__MidRes__MiamiOpenPresentedByItau2026Day7
Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Una racha histórica que lo sigue acercando a los grandes

Con este triunfo, Jannik Sinner amplió todavía más su espectacular momento en el circuito. El italiano sumó su decimocuarta victoria consecutiva y también estiró a diecinueve su racha de triunfos seguidos en torneos Masters 1000, una cifra que lo mete en una conversación de élite.

Ese registro le permite igualar una marca histórica de Pete Sampras, y lo deja solo por detrás de nombres como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer en este apartado. En otras palabras, el nivel de consistencia que está mostrando Sinner ya empieza a medirse con estándares reservados para leyendas del tenis.

Además, su clasificación a cuartos en Montecarlo confirma que atraviesa un momento de enorme solidez competitiva, incluso en una superficie donde todavía sigue buscando consolidarse como dominador absoluto.

Montecarlo puede cambiar el ranking: Sinner va por el número uno

El torneo de Montecarlo no solo representa una oportunidad más de sumar un título importante, sino que también puede tener un fuerte impacto en la lucha por la cima del ranking mundial.

Jannik Sinner sabe que si logra coronarse campeón este domingo en el Montecarlo Country Club, tendrá la posibilidad de arrebatarle el número uno del mundo a Carlos Alcaraz, lo que añade todavía más peso a cada partido que dispute en esta semana.

Ese contexto convierte su victoria ante Machac en algo todavía más valioso. No solo sobrevivió a un duelo complicado, sino que sigue en carrera en un torneo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Felix Auger-Aliassime será su rival en cuartos de final

El próximo desafío de Jannik Sinner será ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, que avanzó a los cuartos de final después del abandono del noruego Casper Ruud, quien no pudo continuar por una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

Será una nueva prueba para el italiano, que ahora deberá gestionar no solo el desgaste acumulado del partido ante Machac, sino también la incertidumbre sobre su estado físico. Si está en condiciones, seguirá siendo el gran favorito. Pero si las molestias persisten, el panorama puede abrirse más de lo esperado.

Lo cierto es que, con sufrimiento, resistencia y carácter, Sinner ya volvió a colocarse entre los ocho mejores de Montecarlo y mantiene intacta la ilusión de seguir haciendo historia en el circuito.

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