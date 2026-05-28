Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025.

PARÍS.- Cataclismo en Roland Garros : el número 1 mundial e inmenso favorito al título, Jannik Sinner , se despidió este jueves en segunda ronda al caer ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º) por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6, en un duelo en el que el italiano se derrumbó físicamente por el calor.

A punto de cerrar el pase, cuando dominaba 5-1 en el tercer set, el italiano de 24 años sucumbió al calor sofocante y se vino repentinamente abajo, dejando escapar la victoria después de haber controlado el duelo con gran superioridad.

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"Nadie es un robot, no tenía energía hoy, es una cosa que puede pasar... Tuve dificultades, me sentía mal, la cabeza me daba vueltas", señaló Sinner en rueda de prensa.

"Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté hacer los puntos muy cortos. Además, al principio estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente choqué contra la pared y eso fue todo", añadió un Sinner resignado.

"Creo que tuve un poco de suerte"

"Es duro para él. Creo que tuve un poco de suerte. Lo siento por él. Merecía ganar y luego no sé qué le pasó", dijo Cerúndolo tras terminar su partido en la Philippe Chatrier, una caldera a más de 30 grados y un sol resplandeciente.

"Quizá calambres, quizá la presión, pero espero que se recupere. Estoy súper contento. Voy a seguir intentando jugar lo mejor posible. Es un torneo que me encanta jugar, la tierra batida es mi mejor superficie", añadió el argentino de 24 años, hermano pequeño del número 26 mundial Fran Cerúndolo, que pocos minutos después logró su pase a tercera ronda ante el francés Hugo Gaston.

"Iba a la toalla y todo el mundo me decía, ¡tu hermano está ganando! Yo decía 'pará por favor, no me digan más nada', estoy sufriendo mi partido... Luego me dijeron que ganó y me dije, la concha, no puedo perder yo ahora", señaló a la televisión el mayor de los Cerúndolo.

Ultrafavorito en ausencia del doble defensor del título Carlos Alcaraz, el italiano llegaba con una increíble racha de invencibilidad en el circuito: 30 victorias consecutivas tras sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma este año. No caía tan pronto en un Grand Slam desde Roland Garros 2023.

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Derrotado el año pasado en una final épica contra Alcaraz, que le levantó tres bolas de partido y le remontó dos sets, Sinner no aprovechará su baja para conquistar el único título de Grand Slam que falta en su palmarés.

Su derrota, combinada con la ausencia del español, abre espacio para Novak Djokovic, en busca de un histórico 25º torneo de Grand Slam, que juega el viernes ante Joao Fonseca.

Imagen de su desplome, en el tercer set, después de haber perdido 15 puntos seguidos ante el argentino, el italiano se sentó sobre los paneles publicitarios laterales para recuperar el ánimo con 4-5, 0-40, tras más de dos horas de juego.

¿Calambres o deshidratación?

La árbitra bajó a interesarse por su estado y el italiano le respondió que no sabía si se trataba de "una deshidratación" o de otra cosa, mientras se apoyaba en la raqueta como si fuera un bastón para mantenerse en pie, quizá afectado por calambres.

El italiano obtuvo la atención de un fisioterapeuta, antes de marcharse varios minutos a los vestuarios para "una evaluación" de su estado de salud, según informó la árbitra.

Nada volvió a ir en la buena dirección para Sinner, que perdió ese set antes de anotar apenas un juego en el siguiente y otro en el quinto y decisivo.

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Una agonía retransmitida en directo, con el mejor jugador del mundo encadenando errores flagrantes, incapaz de subir a la red para jugar las dejadas, aprovechando cada pequeña pausa para estirarse, apoyado penosamente en su raqueta y en cada cambio de lado poniéndose una bolsa de hielo en el cuello o vaciándose una botella de agua en la cabeza, con la mirada perdida.

El pelirrojo criado en las montañas del norte de Italia tuvo que retirarse en octubre en el Masters 1000 de Shanghái (China), también por motivos similares.

FUENTE: AFP