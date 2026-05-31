Swiatek se suma a la lista de favoritas que se desploman en Roland Garros

La polaca Iga Swiatek devuelve la pelota a la estadounidense Madison Keys durante su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid, el 30 de abril de 2025.

PARÍS.- Elena Rybakina , Jannik Sinner , Novak Djokovic , Coco Gauff ... y ahora Iga Swiatek : la estrella polaca se sumó a la lista de eliminados ilustres de este Roland Garros al caer en octavos de final este domingo, donde Alexander Zverev y Rafa Jódar ganaron y se citaron en cuartos.

El torneo parisino está siendo un campo abonado de sorpresas este año y Swiatek, tercera del ránking WTA y cuatro veces campeona en el Grand Slam de la capital francesa, fue eliminada al perder 7-5 y 6-1 ante la ucraniana Marta Kostyuk , decimoquinta del mundo.

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Kostyuk, campeona recientemente en Rouen y Madrid, se mantiene invicta sobre tierra batida este año.

"Todavía estoy en shock por haber vencido a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces y contra la que yo había perdido cuatro veces antes; nunca le había ganado ni un solo set", admitió Kostyuk.

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Swiatek, campeona en París en 2020, 2022, 2023 y 2024, tendrá que esperar para reconquistar su corona francesa.

"Sé que puedo hacerlo mejor, pero hoy, simplemente, no fui capaz y no encontré cómo hacerlo", admitió la tenista polaca, que tendrá que pasar la página pronto para centrase en la gira sobre césped y la defensa de su título en Wimbledon.

Gran remontada

Gracias a una reacción espectacular sacó adelante su partido del día una de las sensaciones de la temporada, el joven español de 19 años Rafa Jódar (29º), que en su primer Roland Garros se clasificó a cuartos de final tras ganar a su compatriota Pablo Carreño (89º) por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Carreño, un ex Top 10 mundial con muchos problemas físicos en los tres últimos años, dominó las dos primeras mangas, antes de tener problemas en el hombro derecho, lo que le dejó mermado para afrontar el desenlace del choque, donde Jódar terminó paseándose con autoridad hasta la siguiente ronda.

Queda ahora como único representante español en este Roland Garros, donde sueña con suceder a Carlos Alcaraz, que levantó la Copa de los Mosqueteros en los dos últimos años, pero que no participa en esta edición por lesión.

Frente al joven madrileño, debutante en el torneo, estará el martes en cuartos de final el alemán Zverev, resolutivo en su duelo del día contra el neerlandés Jesper De Jong (106º), un "lucky loser" que venía de eliminar a Stan Wawrinka y Karen Khachanov en la última semana.

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El tenista de Hamburgo venció 7-6 (7/3), 6-4 y 6-1 y sigue adelante en su intento de ganar el primer Grand Slam de su carrera.

"Es un jugador muy joven y muy talentoso. Hace un tenis increíble, así que será un reto difícil. Pero tengo que creer en mí, estaré preparado", dijo Zverev, pensando ya en la siguiente ronda.

"Será una experiencia muy bonita. Es de esos partidos que cuando eres pequeño sueñas con jugar alguna vez. Intentaré aprovecharlo al máximo", prometió, por su parte, Jódar.

FUENTE: AFP