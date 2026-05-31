domingo 31  de  mayo 2026
TENIS

Swiatek se suma a la lista de favoritas que se desploman en Roland Garros

La polaca Iga Swiatek fue eliminada al perder 7-5 y 6-1 ante la ucraniana Marta Kostyuk (15° del mundo) y siguió los pasos de otros grandes eliminados en París

La polaca Iga Swiatek devuelve la pelota a la estadounidense Madison Keys durante su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid, el 30 de abril de 2025.&nbsp;

La polaca Iga Swiatek devuelve la pelota a la estadounidense Madison Keys durante su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid, el 30 de abril de 2025. 

AFP / OSCAR DEL POZO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Elena Rybakina, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Coco Gauff... y ahora Iga Swiatek: la estrella polaca se sumó a la lista de eliminados ilustres de este Roland Garros al caer en octavos de final este domingo, donde Alexander Zverev y Rafa Jódar ganaron y se citaron en cuartos.

El torneo parisino está siendo un campo abonado de sorpresas este año y Swiatek, tercera del ránking WTA y cuatro veces campeona en el Grand Slam de la capital francesa, fue eliminada al perder 7-5 y 6-1 ante la ucraniana Marta Kostyuk, decimoquinta del mundo.

Lee además
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic avanza en Roland Garros, aunque vuelve a perder un set
El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025. 
TENIS

Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

Kostyuk, campeona recientemente en Rouen y Madrid, se mantiene invicta sobre tierra batida este año.

"Todavía estoy en shock por haber vencido a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces y contra la que yo había perdido cuatro veces antes; nunca le había ganado ni un solo set", admitió Kostyuk.

Embed

Swiatek, campeona en París en 2020, 2022, 2023 y 2024, tendrá que esperar para reconquistar su corona francesa.

"Sé que puedo hacerlo mejor, pero hoy, simplemente, no fui capaz y no encontré cómo hacerlo", admitió la tenista polaca, que tendrá que pasar la página pronto para centrase en la gira sobre césped y la defensa de su título en Wimbledon.

Gran remontada

Gracias a una reacción espectacular sacó adelante su partido del día una de las sensaciones de la temporada, el joven español de 19 años Rafa Jódar (29º), que en su primer Roland Garros se clasificó a cuartos de final tras ganar a su compatriota Pablo Carreño (89º) por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Carreño, un ex Top 10 mundial con muchos problemas físicos en los tres últimos años, dominó las dos primeras mangas, antes de tener problemas en el hombro derecho, lo que le dejó mermado para afrontar el desenlace del choque, donde Jódar terminó paseándose con autoridad hasta la siguiente ronda.

Queda ahora como único representante español en este Roland Garros, donde sueña con suceder a Carlos Alcaraz, que levantó la Copa de los Mosqueteros en los dos últimos años, pero que no participa en esta edición por lesión.

Frente al joven madrileño, debutante en el torneo, estará el martes en cuartos de final el alemán Zverev, resolutivo en su duelo del día contra el neerlandés Jesper De Jong (106º), un "lucky loser" que venía de eliminar a Stan Wawrinka y Karen Khachanov en la última semana.

Embed

El tenista de Hamburgo venció 7-6 (7/3), 6-4 y 6-1 y sigue adelante en su intento de ganar el primer Grand Slam de su carrera.

"Es un jugador muy joven y muy talentoso. Hace un tenis increíble, así que será un reto difícil. Pero tengo que creer en mí, estaré preparado", dijo Zverev, pensando ya en la siguiente ronda.

"Será una experiencia muy bonita. Es de esos partidos que cuando eres pequeño sueñas con jugar alguna vez. Intentaré aprovecharlo al máximo", prometió, por su parte, Jódar.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

Djokovic es eliminado del Roland Garros en tercera ronda por joven brasileño

¡Otra favorita fuera! Coco Gauff, defensora del título en Roland Garros, queda eliminada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

"Es un proceso presión y de ultimátum", dice exoficial de inteligencia sobre reunión militar EEUU-Cuba en Guantánamo

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Por Daniel Castropé
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?