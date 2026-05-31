Tchouaméni lamenta "las proporciones" que alcanzó su altercado con Valverde

El francés Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, calienta antes de un partido de LaLiga, el 14 de mayo de 2026.

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES.- El centrocampista de la selección francesa Aurélien Tchouaméni lamentó este domingo "las proporciones" que alcanzó el altercado con su compañero en el Real Madrid , Federico Valverde , a comienzos de mayo y pidió "pasar definitivamente a otra cosa".

"Evidentemente, pasó algo, todos ustedes lo saben, pero alcanzó unas proporciones desproporcionadas porque, por desgracia, se publicó en prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", lamentó Tchouaméni en una rueda de prensa en Clairefontaine , cerca de París , lugar de concentración de Francia para preparar el Mundial.

El francés tuvo un altercado con Valverde tras un entrenamiento, que acabó con el paso del uruguayo por el hospital con un traumatismo craneoencefálico y unos quince días de baja, en un tenso final de temporada del Real Madrid, que cerró una segunda campaña sin títulos.

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Los dos jugadores fueron multados con 500.000 euros (583.000 dólares) por el club, que, sin embargo, no les impuso ninguna sanción deportiva.

"En la prensa se dijo de todo. Se habló de peleas, de que yo habría golpeado (a Valverde), lo cual no fue así para nada. No entraré en detalles al respecto. Lo más importante es que el club está al corriente de lo que pasó. Después seguimos adelante", dijo Tchouaméni.

Es la primera vez que Tchouaméni, de 26 años, se pronuncia públicamente sobre el altercado con su capitán, aunque ya había publicado un mensaje en Instagram en el que lamentó "la imagen que hemos proyectado del club" y consideró que este tipo de incidentes "no están a la altura del Real Madrid".

"Quería aclarar ciertas cosas porque no había tenido la oportunidad de hablar de ello y este es un buen momento para hacerlo antes de pasar definitivamente a otra cosa", aseguró, convencido de que "pasan muchas cosas en un vestuario que no tendrían por qué salir en la prensa".

"La vida sigue"

Tchouaméni, uno de los jugadores más en forma del Real Madrid esta temporada y uno de los pilares de Didier Deschamps en la selección francesa, insistió en que "la vida sigue".

"Con 'Fede' tenemos un objetivo común, que es ganar títulos con el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), tendremos ganas de ganar con Francia. Pero, en lo personal, no hay ningún problema", explicó.

FUENTE: AFP