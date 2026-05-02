sábado 2  de  mayo 2026
TENIS

Sinner y Zverev se citan en la final del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner, que busca su primer título en Madrid, se impuso este viernes sin problemas en semifinales al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025. 

AFP / JULIEN DE ROSA 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se citó este viernes con el alemán Alexander Zverev para su primera final del Masters 1000 de Madrid, uno de los pocos trofeos que faltan en sus vitrinas.

Sinner se impuso sin problemas este viernes en semifinales al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

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"Por supuesto, el domingo intentaré hacerlo incluso mejor, pero ocurra lo que ocurra, estoy en otra final de un torneo importante", dijo Sinner.

El italiano, que nunca había pasado de cuartos en la capital española, sigue en la carrera por ser el primero en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

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El de San Cándido ya se ha convertido, a sus 24 años, en el jugador más joven en llegar a las finales de los nueve Masters 1000 del circuito desde que la serie comenzó en 1990.

Sinner dejó pocas opciones a su rival, al que sólo se había enfrentado una vez y le había ganado en semifinales del torneo de Montpellier en 2023 sobre superficie dura.

Reacción tardía

"Estoy muy contento, especialmente con el primer set, fue de un alto nivel, y estoy feliz de haber podido cerrar el partido en dos sets", añadió Sinner, tras anotarse su vigésimo segunda victoria consecutiva.

Fils, primer francés en jugar una semifinal en el Masters 1000 madrileño desde Gilles Simon en 2008, se vio completamente superado en el primer set por su rival.

El galo ofreció más resistencia en el segundo set, donde logró mantener la paridad en el marcador.

"Me tomó demasiado tiempo adaptarme y reaccionar", consideró el francés tras el partido.

El galo mejoró en el saque, al tiempo que Sinner también bajó la intensidad de su juego.

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"El segundo set fue mucho mejor por mi parte. Diría que tuve algunas oportunidades, pero no pude aprovecharlas", consideró Fils.

El francés logró levantar dos bolas de "break" en el quinto juego, pero sólo sirvió para mantenerlo con vida hasta el noveno juego, donde Sinner rompió el saque de su rival.

Con 4-5 a favor, Sinner no necesitó más que la primera de sus dos bolas de partido para cerrar su pase a la final de Madrid.

Zverev sin fallo

También Zverev, número tres del mundo, sacó a relucir su mejor nivel frente al joven belga Alexander Blockx, al que ganó por 6-2 y 7-5 para meterse en su cuarta final en Madrid.

"Estoy deseando volver a jugar contra él (Sinner). He jugado tres veces contra él este año y me ha ganado las tres veces, pero espero con ganas el nuevo desafío", dijo Zverev tras su clasificación.

El alemán, ganador en Madrid en 2018 y 2021, cayó contra el italiano en las semifinales de Montecarlo, Miami e Indian Wells.

"Es el mejor jugador del mundo y sólo espero ofrecerle una dura batalla", añadió.

Zverev no dio opción este viernes a Blockx, que había dado la sorpresa en cuartos al eliminar al vigente campeón del torneo, el noruego Casper Ruud.

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El alemán se mostró intratable en el primer set con su saque, sin conceder ni una sola bola de rotura a su rival.

Blockx logró equilibrar un poco más el partido en el segundo set, aunque Zverev siguió sin bajar el ritmo.

Agarrado a su servicio, el belga levantó nueve bolas de rotura hasta que Zverev logró quebrar el servicio de su rival en la única oportunidad que tuvo en el undécimo juego para ponerse 6-5

Al alemán no le quedó más que cerrar la manga y el partido con su saque en una hora y 36 minutos.

FUENTE: AFP

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