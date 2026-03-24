martes 24  de  marzo 2026
Tenis

Sinner y Sabalenka avanzan en Miami; Cerúndolo sorprende a Medvedev

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka avanzan en el Masters 1000 de Miami, mientras Francisco Cerúndolo sorprende al eliminar a Daniil Medvedev

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida. 

Matthew Stockman/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

El Masters 1000 de Miami vivió una jornada intensa este lunes con el avance del italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka, quienes cumplieron con los pronósticos, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo firmó la gran sorpresa al eliminar a Daniil Medvedev.

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Sinner, número dos del mundo, se impuso con autoridad al francés Corentin Moutet por 6-1 y 6-4 en apenas 1 hora y 11 minutos.

El reciente campeón de Indian Wells continúa en gran forma y mantiene vivo el objetivo del “Sunshine Double”, un reto que él mismo reconoce como exigente:

“Es un reto difícil, tienes que recuperarte muy bien y estar listo mentalmente”.

Tras la eliminación de Carlos Alcaraz, el italiano tiene una oportunidad clave de recortar puntos en la cima del ranking ATP.

Sabalenka impone su jerarquía

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó con solvencia tras vencer a la china Qinwen Zheng por 6-3 y 6-4.

La bielorrusa sigue firme en su objetivo de revalidar el título en Miami y reafirma su condición de favorita en el circuito WTA.

Cerúndolo firma la sorpresa del día

La gran campanada la dio Francisco Cerúndolo, quien derrotó a Daniil Medvedev en un partidazo a tres sets: 6-0, 4-6 y 7-5.

El argentino, número 19 del ranking, mostró carácter para remontar en el set decisivo y volver a destacar en un torneo donde ya brilló en 2022.

En octavos de final se medirá al francés Ugo Humbert, que venció al kazajo Aleksandr Shevchenko.

Otros resultados destacados del ATP

El alemán Alexander Zverev también avanzó tras superar al croata Marin Cilic en tres sets (6-2, 5-7 y 6-4).

En otro duelo, el estadounidense Frances Tiafoe eliminó al checo Jakub Mensik en un ajustado encuentro.

El chileno Alejandro Tabilo también avanzó, mientras que el canadiense Félix Auger-Aliassime cayó ante el francés Terence Atmane.

Gauff y Rybakina avanzan en el cuadro femenino

La estadounidense Coco Gauff se metió en cuartos de final tras vencer a Sorana Cirstea en tres sets.

También avanzó la kazaja Elena Rybakina, quien derrotó con autoridad a Talia Gibson y ahora enfrentará a Jessica Pegula.

Por su parte, la canadiense Victoria Mboko venció a la joven rusa Mirra Andreeva en un duelo de promesas.

Un Miami Open lleno de emociones

El torneo de Miami sigue dejando grandes partidos y sorpresas, con figuras consolidadas como Sinner y Sabalenka confirmando su favoritismo, mientras emergen nombres como Cerúndolo que sacuden el cuadro.

Con el avance de las rondas, la pelea por el título se intensifica tanto en el circuito ATP como en la WTA.

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