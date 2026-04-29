miércoles 29  de  abril 2026
DEPORTES

Sabalenka tras su sorpresiva eliminación en Madrid: "Tuve mis oportunidades"

La bielorrusa Aryna Sabalenka aspiraba a lograr su cuarto título sobre la tierra batida de la Caja Mágica, luego de los que logró en 2021, 2023 y 2025

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona mientras habla durante una conferencia de prensa tras su derrota ante la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en unas semifinales de Wimbledon.

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona mientras habla durante una conferencia de prensa tras su derrota ante la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en unas semifinales de Wimbledon.

Joe TOTH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La estadounidense Haley Baptista eliminó este martes a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en el WTA 1000 de Madrid, imponiéndose por 2-6, 6-2, 7-6 (8/6) en los cuartos de final del torneo madrileño.

Baptiste, número 32 del mundo, se medirá en semifinales a la rusa Mirra Andreeva, que, por la mañana, había ganado a la canadiense Leylah Fernandez.

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"Sólo ha sido insistir, insistir e insistir", dijo Baptiste sobre una trabajada victoria de dos horas y media sobre Sabalenka, vigente campeona en Madrid.

La bielorrusa aspiraba a lograr su cuarto título sobre la tierra batida de la Caja Mágica, tras los que logró en 2021, 2023 y 2025.

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Sabalenka arrancó llevándose el primer set, pero la estadounidense reaccionó en la segunda manga ante una jugadora bielorrusa que cedió tres veces su servicio llevando el partido al tercer set.

En la manga definitiva, la número uno del mundo desperdició seis bolas de partido para acabar diciendo adiós al torneo madrileño.

"Creo que jugó unos puntos muy buenos. Es decir, tuve algunas oportunidades que no aproveché y creo que jugó un tenis muy valiente en esos puntos", consideró Sabalenka tras su eliminación.

"Creo que tuve mis oportunidades en el tercer set, pero tal vez me apresuré mucho", lamentó la bielorrusa.

Foran busca récord en el Everest

Cada temporada, cientos de alpinistas sueñan con hacer cumbre en el Everest, pero el australiano Oliver Foran, de 27 años, busca otra gesta: llegar a la cima del monte más alto del planeta desde el nivel del mar en menos de 67 días, el récord actual.

"Siempre quise escalar el Everest, pero quería hacerlo de un modo diferente", explicó Foran a la AFP por teléfono, durante una pausa en su larga caminata hacia el campamento base del Everest, cuya cumbre se sitúa a 8.849 metros.

Este exagente inmobiliario aspira a batir el actual récord de 67 días recorriendo en bicicleta los 1.150 kilómetros que unen el golfo de Bengala, en la India, con las estribaciones del Himalaya, antes de lanzarse al asalto del Everest.

Para este alpinista, que perdió a su madre en la adolescencia a causa de un cáncer cerebral, este desafío deportivo también tiene como objetivo recaudar fondos en favor de la salud mental de los jóvenes.

No es su primera subida en el Himalaya: en 2024 escaló el Island Peak (6.189 metros) y el año pasado el Ama Dablam (6.812 metros).

FUENTE: AFP

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