miércoles 29  de  abril 2026
TENIS

Sinner se mete en semifinales del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y gran favorito a ganar el torneo, superó al joven local Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (7/0) este miércoles

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El número uno del mundo, Jannik Sinner, avanzó a semifinales del Masters 1000 de Madrid este miércoles tras imponerse al joven español Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (7/0).

Sinner se medirá por una plaza en la final al ganador del encuentro entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka, que disputaban el último partido de la jornada.

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Tras eliminar al número nueve del mundo Alex de Miñaur y a la joven promesa brasileña João Fonseca, la nueva sensación del tenis español no pudo continuar su progresión.

Jódar confiaba el martes en tener alguna posibilidad, pero Sinner acabó por imponer su experiencia y sangre fría en una Caja Mágica cerrada por las previsiones de lluvias en Madrid.

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El italiano, que se anotó su vigesimoprimera victoria consecutiva en 2026, sigue en la carrera como gran favorito para ganar por primera vez en Madrid, donde no están Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic.

Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras sus victorias en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

"Ha sido un partido muy ajustado. En el segundo set tuve un poco de suerte por momentos y también la experiencia", explicó Sinner.

"Estoy muy contento por el partido y, obviamente, por estar en semifinales aquí por primera vez", añadió.

Jódar, que logró con estos cuartos su mejor actuación en un Masters 1000, se aferró a su saque en los primeros juegos del primer set.

La joya aguantó hasta que Sinner, que busca su primer trofeo en Madrid, rompió su servicio en el quinto juego.

El madrileño logró levantar dos bolas de "break", pero el italiano transformó la tercera para ponerse por delante 3-2 y afianzar la ventaja con su saque.

Luego se vino abajo Jódar, que volvió a ceder su saque en blanco para dejar a Sinner ganar la manga con su servicio.

"Vamos, Rafa"

El italiano empezó a mostrarse más sólido, ajustando a las líneas ante un Jódar que recibió ánimo de un público que coreaba "¡Vamos, Rafa!".

En el segundo set, los dos tenistas se mostraron sólidos con su saque, pese al despliegue de golpes mostrado por ambos para tratar de sorprender al rival.

Jódar no consiguió convertir ninguna de las seis oportunidades de rotura que tuvo en el sexto y el octavo juego que hubieran podido ponerle el partido de cara.

La manga acabó en el "tie-break", donde Sinner no dejó ninguna oportunidad al español.

FUENTE: AFP

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