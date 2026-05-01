viernes 1  de  mayo 2026
DEPORTES

Un paso más: Sinner se mete en la final del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner, que nunca había pasado de cuartos en la capital española, sigue en carrera por ser el primero en ganar cinco Masters 1000 seguidos

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026. 

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se metió en su primera final del Masters 1000 de Madrid este viernes tras imponerse al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

Sinner se medirá por el trofeo madrileño con el ganador de la semifinal que disputarán el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, y el joven belga Alexander Blockx.

Lee además
El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.
Tenis

Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid y ya se conoce la razón
El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026. 
Tenis

Jannik Sinner avanza en Madrid y se desmarca de comparaciones con Rafael Nadal

El italiano, que nunca había pasado de cuartos en la capital española, sigue en la carrera por ser el primero en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Sinner dejó pocas opciones a su rival, al que sólo se había enfrentado una vez y le había ganado en semifinales del torneo de Montpellier en 2023, aunque en esa ocasión lo hizo sobre una superficie dura.

Embed

El francés aterrizó en Madrid tras ganar el torneo de Barcelona y fue creciendo en confianza sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña hasta toparse con Sinner.

Fils "está en una forma increíble hasta ahora, con la temporada que lleva es uno de los mejores jugadores del mundo ahora", dijo Sinner tras el partido.

Sólido primer set

"Estoy muy contento, especialmente con el primer set, fue de un alto nivel, y estoy feliz de haber podido cerrar el partido en dos sets", añadió Sinner, luego de anotarse su vigésima segunda victoria consecutiva.

Fils, primer francés en jugar una semifinal en el Masters 1000 madrileño desde Gilles Simon en 2008, se vio completamente superado en el primer set por su rival.

El galo ofreció más resistencia en el segundo set, donde logró mantener la paridad en el marcador.

El francés mejoró en el saque, al tiempo que Sinner también bajó la intensidad de su juego.

Fils logró levantar dos bolas de "break" en el quinto juego, pero sólo sirvió para mantenerlo con vida hasta el noveno juego, donde Sinner rompió el saque de su rival.

Con 4-5 a favor, Sinner no necesitó más que la primera de sus dos bolas de partido para cerrar su pase a la final de Madrid, a la que, indiferentemente del rival, llegará como el gran favorito.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Sinner derrota a Norrie y se mete en cuartos del Masters 1000 de Madrid

Sabalenka tras su sorpresiva eliminación en Madrid: "Tuve mis oportunidades"

Sinner se mete en semifinales del Masters 1000 de Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy rodríguez reconoció que el incremento del ingreso es insuficiente. (AFP)
VENEZUELA

Aumento anunciado por Delcy Rodríguez para los pensionados es menos de un dólar diario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Implicados en el entramado de corrupción.
JUSTICIA LOCAL

Condenas en The Hammocks destapan red de corrupción y empujan reformas en Florida

David Allen Snyder Jr., de 33 años
SUCESO

Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump     video
ARCHIVO VIRAL

Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán
Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
PRESIóN

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

El controvertido excongresista federal David Rivera.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA

DeSantis firma leyes que refuerzan la transparencia sindical y reforman la educación de Florida

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo.
SEGURIDAD NACIONAL

Pentágono firma acuerdo con grandes tecnológicas para Inteligencia Artificial