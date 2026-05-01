Un paso más: Sinner se mete en la final del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026.

MADRID.- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner , se metió en su primera final del Masters 1000 de Madrid este viernes tras imponerse al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

Sinner se medirá por el trofeo madrileño con el ganador de la semifinal que disputarán el alemán Alexander Zverev , número tres del mundo, y el joven belga Alexander Blockx.

Tenis Jannik Sinner avanza en Madrid y se desmarca de comparaciones con Rafael Nadal

Tenis Djokovic se baja del Masters 1000 de Madrid y ya se conoce la razón

El italiano, que nunca había pasado de cuartos en la capital española, sigue en la carrera por ser el primero en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Sinner dejó pocas opciones a su rival, al que sólo se había enfrentado una vez y le había ganado en semifinales del torneo de Montpellier en 2023, aunque en esa ocasión lo hizo sobre una superficie dura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jannik Sinner (@janniksin)

El francés aterrizó en Madrid tras ganar el torneo de Barcelona y fue creciendo en confianza sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña hasta toparse con Sinner.

Fils "está en una forma increíble hasta ahora, con la temporada que lleva es uno de los mejores jugadores del mundo ahora", dijo Sinner tras el partido.

Sólido primer set

"Estoy muy contento, especialmente con el primer set, fue de un alto nivel, y estoy feliz de haber podido cerrar el partido en dos sets", añadió Sinner, luego de anotarse su vigésima segunda victoria consecutiva.

Fils, primer francés en jugar una semifinal en el Masters 1000 madrileño desde Gilles Simon en 2008, se vio completamente superado en el primer set por su rival.

El galo ofreció más resistencia en el segundo set, donde logró mantener la paridad en el marcador.

El francés mejoró en el saque, al tiempo que Sinner también bajó la intensidad de su juego.

Fils logró levantar dos bolas de "break" en el quinto juego, pero sólo sirvió para mantenerlo con vida hasta el noveno juego, donde Sinner rompió el saque de su rival.

Con 4-5 a favor, Sinner no necesitó más que la primera de sus dos bolas de partido para cerrar su pase a la final de Madrid, a la que, indiferentemente del rival, llegará como el gran favorito.

FUENTE: Con información de AFP