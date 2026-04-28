Sinner derrota a Norrie y se mete en cuartos del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

MADRID.- El N.1 del mundo, Jannik Sinner , derrotó al británico Cameron Norrie (23º) por marcador de 6-2, 7-5 para clasificar este martes a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

En cuartos, Sinner se medirá con el ganador del duelo entre el checo Vit Kopriva (66º) y el joven y prometedor español Rafael Jódar (42º).

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El italiano, que había cedido un set en segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi, dominó ampliamente la primera manga ante Norrie, pero tuvo alguna dificultad más en la segunda, aunque terminó imponiéndose en 1 hora y 26 minutos.

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Luego de que el consentido de los locales, el español Carlos Alcaraz, tuviera que renunciar a su participación en el torneo por una lesión, Sinner se convirtió de inmediato en el claro favorito a ganar el certamen.

Sinner también se perfila como el gran favorito a quedarse con el Roland Garros, segundo Grand Slam del año, pues "Carlitos" ya anunció que tampoco podrá formar parte de dicha cita.

Fils frena a Etcheverry

El francés Arthur Fils detuvo este martes la progresión de Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de Madrid, al imponerse por pizarra de 6-3 y 6-4 al argentino para pasar a cuartos de final del torneo.

Fils, que llegó a Madrid tras ganar el torneo de Barcelona, invirtió 1 hora y 26 minutos para superar al argentino, que se había plantado por primera vez en unos octavos en Madrid.

En el primer set, una doble falta de Etcheverry en el octavo juego abrió el camino para que Fils rompiera el servicio de su rival, poniéndose 5-3 y ganando el set con su servicio.

En la segunda manga, Etcheverry, número 29 del mundo, empezó mal cediendo su saque y quedándose sin la capacidad de recuperar el terreno perdido en ese primer juego.

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El argentino no pudo convertir ni una de las tres bolas de rotura que tuvo en el octavo juego, con lo que hubiera podido igualar 4-4.

A Fils le bastó con no perder su saque para avanzar a cuartos de final del torneo.

El francés se medirá por una plaza en semifinales con el ganador del enfrentamiento entre el checho Jiri Lehecka y el italiano Lorenzo Musetti.

FUENTE: Con información de AFP