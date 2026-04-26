domingo 26  de  abril 2026
Tenis

Jannik Sinner avanza en Madrid y se desmarca de comparaciones con Rafael Nadal

Jannik Sinner avanzó a octavos en Madrid tras vencer a Elmer Moller y dejó una frase destacada: no puede compararse con Rafael Nadal.

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner saca contra el danés Elmer Moller durante su partido de tercera ronda individual del torneo ATP Tour Madrid Open 2026 en la Caja Mágica de Madrid, el 26 de abril de 2026. 

Thomas COEX / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El número uno del mundo, Jannik Sinner, sigue mostrando su dominio en el Mutua Madrid Open 2026 tras avanzar con autoridad a los octavos de final y, además, dejar una reflexión destacada sobre las comparaciones con las grandes leyendas del tenis.

El italiano venció sin complicaciones al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos, resultado que le permitió sumar su victoria número 24 consecutiva en torneos Masters 1000.

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Sinner, que busca conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo, se enfrentará ahora al británico Cameron Norrie por un lugar en los cuartos de final.

Destacado: “No puedo compararme con Nadal”

Tras el encuentro, Sinner fue consultado por su gran momento y las inevitables comparaciones con referentes históricos como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. El italiano fue contundente y mostró humildad.

“Ellos hicieron muchísimas cosas en su carrera y yo todavía estoy empezando”.

“No puedo compararme con Nadal, Federer o Djokovic. Ellos están en otro nivel”.

Las declaraciones de Sinner reflejan el respeto que mantiene hacia una generación que marcó una época en el tenis mundial, especialmente hacia Nadal, máximo referente en España y una de las figuras más admiradas en Madrid.

En gran forma en la Caja Mágica

Más allá de sus palabras, Sinner continúa respondiendo dentro de la pista con un tenis sólido y dominante. El líder del ranking ATP confirmó que cada vez se siente más cómodo en las condiciones de altura de Madrid.

“Poco a poco nos vamos acostumbrando más. Nos movemos mejor”, explicó tras su victoria.

Con confianza plena y una racha impresionante, Sinner se perfila como uno de los máximos favoritos al título en la capital española.

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