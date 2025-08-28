jueves 28  de  agosto 2025
Sorteo de la Champions se la pone difícil al PSG en revalidar su título

El PSG, defensor del título, afrontará un duro grupo de Champions League 2025 con visitas al Barcelona, Leverkusen, Sporting y Athletic, además de duelos en casa ante Bayern, Newcastle, Atalanta y Tottenham

Los resultados se muestran en una pantalla tras la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol 2025-2026 de la UEFA Champions League, en el Grimaldi Forum de Mónaco el 28 de agosto de 2025.

Foto de Frederic DIDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado.

Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, con los ex futbolistas Kaká y Zlatan Ibrahimovic en el escenario como colaboradores del proceso.

De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

Sin relajación para el PSG

El defensor del título, el PSG, tendrá un auténtico camino de obstáculos.

El año pasado los parisinos evitaron una eliminación prematura en la última jornada y este curso tendrán salidas incómodas a los campos del FC Barcelona, el Bayer Leverkusen, el campeón portugués Sporting de Lisboa y el Athletic Club de Bilbao.

En el Parque de los Príncipes también habrá visitantes con pedigrí: Bayern de Múnich, Newcastle, Atalanta y Tottenham, esos dos últimos los dos vencedores más recientes de la Europa League.

Ninguna de las teóricas cenicientas de las Copas 3 y 4 fue para el equipo de Luis Enrique.

"No tendremos ni un partido fácil", constató el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi. "Pero es la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo. Es normal que haya partidos difíciles y es también lo que me gusta", apuntó.

PSG (2).jpg
Jugadores del PSG celebran luego de obtener la victoria ante el Arsenal y clasificar a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

Cara y cruz para los grandes españoles

Los eternos rivales Real Madrid y Barcelona tuvieron suerte desigual, con más dureza para los primeros.

Los blancos tendrán que verse con dos grandes ingleses como Liverpool, con el que ya jugaron en la liguilla de la pasada temporada, y el Manchester City, al que eliminaron en el play-off de acceso a octavos de final.

A ello se suman históricos como Juventus y Benfica, dos equipos de la Ligue 1 francesa (Marsella y Mónaco) y dos desplazamientos a los terrenos del Olympiakos y del lejano Kairat Almaty kazajo.

Para el Barça, el campeón europeo PSG de su exentrenador Luis Enrique y el campeón mundial Chelsea serán los dos grandes obstáculos. El resto de adversarios (Eintracht, Brujas, Olympiakos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle) parecen más asequibles.

"No hay equipos fáciles. Lo que hay que hacer es trabajar con humildad para ganar la Champions", señaló el vicepresidente primero del Barça, Rafael Yuste, citado en la web del club catalán.

El Atlético de Madrid tendrá que visitar en esa liguilla a dos grandes ingleses (Liverpool y Arsenal), mientras que el Athletic será local ante sus rivales más fuertes (PSG y Arsenal), igual que le ocurrirá al Villarreal (Manchester City y Juventus).

De Bruyne volverá al Etihad

Entre los duelos que deparó este sorteo automatizado destacan algunos cargados de especial significación.

El Nápoles tendrá por ejemplo que visitar al Manchester City, lo que supondrá el regreso del belga Kevin De Bruyne al Etihad Stadium, el estadio donde consiguió sus mayores éxitos y que abandonó en junio después de diez temporadas.

El sorteo también deparó un curioso enfrentamiento entre el Kairat Almaty kazajo y el Pafos chipriota, dos de los invitados inesperados a la fiesta.

Entre los grandes, el Real Madrid será el único que tenga que viajar hasta Kazajistán para visitar al Kairat Almaty, en un largo viaje de 6.500 kilómetros.

Nueva hora para la final

La final de la competición tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026 y la principal novedad será el horario, ya que pasará de las 21h00 locales a las 18h00.

El objetivo, según la instancia rectora del fútbol europeo, es "mejorar la experiencia de los días de partido y beneficiar a los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas".

Se pretende también ofrecer "un mejor acceso a los transportes públicos, sobre todo después del partido, y un regreso más seguro desde el estadio".

FUENTE: AFP

