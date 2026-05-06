miércoles 6  de  mayo 2026
Fútbol

Atlético de Madrid reclama por dos penales no sancionados en la eliminación ante Arsenal

Atlético de Madrid reclamó dos penales no sancionados en la derrota ante Arsenal que lo dejó fuera de la Champions League. Giuliano Simeone, Diego Simeone y Koke cuestionaron las decisiones arbitrales tras la semifinal en Londres.

El defensa argentino del Atlético de Madrid, Nahuel Molina (número 16), es derribado por el defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (número 6), durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, al norte de Londres, el 5 de mayo de 2026.

El defensa argentino del Atlético de Madrid, Nahuel Molina (número 16), es derribado por el defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (número 6), durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, al norte de Londres, el 5 de mayo de 2026.

Adrian Dennis / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Atlético de Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer 1-0 ante el Arsenal en Londres, pero más allá del resultado, el equipo español terminó el partido con fuertes reclamos arbitrales por dos acciones polémicas en el segundo tiempo.

El conjunto inglés avanzó a su primera final europea en dos décadas gracias al 2-1 global, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone volvió a quedarse a las puertas de la definición continental.

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La primera jugada discutida ocurrió en el minuto 51, cuando Giuliano Simeone cayó dentro del área tras un contacto con el defensor brasileño Gabriel, justo cuando intentaba definir ante el arquero David Raya. El árbitro alemán Daniel Siebert dejó seguir la acción y el VAR ratificó la decisión sin enviarlo a revisar la jugada en el monitor.

“Fue todo muy rápido, pero sentí que cuando iba a rematar me desestabilizó y no pude definir bien. Es lo que sentí”, declaró Giuliano Simeone tras el encuentro. “El árbitro ni siquiera fue a revisar el VAR”.

Apenas cinco minutos después llegó la segunda protesta rojiblanca. Antoine Griezmann reclamó un penal tras recibir un pisotón del italiano Riccardo Calafiori dentro del área. Sin embargo, el colegiado invalidó la acción al señalar una supuesta falta previa de Marc Pubill sobre Gabriel.

Diego Simeone evitó profundizar en la polémica arbitral, aunque dejó entrever su descontento.

“No vamos a enfocarnos en un detalle que se puede ver y es muy obvio”, señaló el técnico argentino. “Hay que felicitar al Arsenal y seguir trabajando”.

El mediocampista Koke Resurrección también se mostró prudente, aunque deslizó críticas hacia la actuación arbitral.

“No voy a hablar del árbitro. Estoy seguro de que intentó hacerlo lo mejor posible, igual que en el partido de ida”, afirmó Koke. “Él sabrá cómo debió arbitrar”.

Las decisiones arbitrales ya habían generado controversia en el primer partido, disputado en Madrid, donde ambos equipos reclamaron acciones dentro del área en el empate 1-1.

Atlético volvió a despedirse así de la Champions con sensación de frustración, mientras Arsenal buscará conquistar el título europeo por primera vez en su historia.

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