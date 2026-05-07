PSG vs Arsenal: fortalezas, figuras y claves tácticas de la final de la Champions League 2026

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (izq.), número 10, celebra el primer gol de su equipo con el defensa brasileño del Paris Saint-Germain, Marquinhos (número 5), durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain (PSG) en Múnich, al sur de Alemania, el 6 de mayo de 2026.

La final de la UEFA Champions League 2026 ya está definida. El campeón defensor, Paris Saint-Germain, buscará revalidar el título europeo frente a un Arsenal que quiere conquistar por primera vez la “Orejona” el próximo 30 de mayo en Budapest.

El duelo enfrenta a dos estilos distintos: el poder ofensivo y la creatividad del PSG contra la solidez defensiva y el equilibrio táctico del Arsenal. Estas son las principales fortalezas de cada equipo de cara a una de las finales más esperadas de los últimos años.

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PSG: un ataque demoledor y un mediocampo de élite

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega nuevamente a la final gracias a una de las plantillas más completas y explosivas de Europa.

La mejor delantera del continente

La principal fortaleza del PSG está en su frente ofensivo. El tridente conformado por Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ha sido prácticamente imparable durante toda la competición.

Dembélé llega como el gran referente ofensivo y actual ganador del Balón de Oro, mientras que Kvaratskhelia aporta desequilibrio constante en el uno contra uno. Doue, por su parte, se consolidó como una de las grandes revelaciones jóvenes del fútbol europeo gracias a su velocidad y capacidad de definición.

Además, el PSG cuenta con profundidad de banquillo. Futbolistas como Bradley Barcola, Senny Mayulu y Goncalo Ramos ofrecen soluciones ofensivas desde la suplencia.

Ousmane Dembélé y Luis Enrique El atacante francés Ousmane Dembélé (izq) y el entrenador español Luis Enrique, ambos del PSG, celebran tras conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026. ODD ANDERSEN / AFP

Un mediocampo equilibrado y dinámico

Otro de los puntos fuertes del club parisino es su mediocampo. Vitinha se ha convertido en el cerebro del equipo gracias a su control del ritmo de juego y precisión en la distribución.

A su lado, Joao Neves aporta intensidad, recuperación y agresividad en la presión, mientras que futbolistas como Fabian Ruiz y Warren Zaire-Emery le dan diferentes variantes tácticas al entrenador español.

El PSG no solo domina desde la posesión, sino que también puede jugar al contragolpe y presionar alto con enorme eficacia.

Experiencia y mentalidad de campeón

Tras conquistar la Champions la temporada pasada, el equipo francés llega con experiencia en este tipo de escenarios. La presencia de líderes como Marquinhos también fortalece a un grupo que parece haber dejado atrás la irregularidad emocional que marcó años anteriores.

Arsenal: la defensa más sólida y un equipo tácticamente disciplinado

El equipo de Mikel Arteta afronta la final con la ilusión de ganar la primera Champions League de su historia y respaldado por una estructura defensiva impresionante.

La mejor defensa de la competición

La gran fortaleza del Arsenal ha sido su capacidad para neutralizar rivales. Los londinenses registraron la menor cantidad de goles recibidos del torneo y han construido una defensa extremadamente difícil de superar.

La línea defensiva, reforzada constantemente por el trabajo colectivo, ha sido una de las claves del éxito. El Arsenal concede muy pocas ocasiones claras y obliga a sus rivales a jugar incómodos durante gran parte de los partidos.

El orden táctico del equipo y la intensidad sin balón convierten al conjunto inglés en uno de los rivales más complicados de Europa.

AFP__20260505__A9X338D__v4__MidRes__776486667 El defensa argentino del Atlético de Madrid, Nahuel Molina (número 16), es derribado por el defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (número 6), durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, al norte de Londres, el 5 de mayo de 2026. Adrian Dennis / AFP

Declan Rice, el motor del equipo

Declan Rice es probablemente el futbolista más determinante del Arsenal en esta Champions. El mediocampista inglés aporta recuperación, liderazgo y conducción ofensiva, siendo capaz de cambiar el ritmo del partido desde ambas áreas.

Junto a él, Martin Odegaard pone creatividad y visión de juego, mientras que el joven Myles Lewis-Skelly ha sorprendido por su madurez en partidos de máxima exigencia.

Bukayo Saka, el gran factor diferencial

El regreso de Bukayo Saka le devolvió al Arsenal su principal amenaza ofensiva. El extremo inglés es el jugador más desequilibrante del equipo y puede marcar diferencias tanto con goles como asistencias.

Además, el Arsenal cuenta con alternativas ofensivas importantes como Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.

¿Quién llega mejor a la final?

Sobre el papel, el PSG parece tener una ligera ventaja gracias a su enorme talento ofensivo y experiencia reciente en finales europeas. Sin embargo, Arsenal ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos y disciplinados del continente.

La final podría definirse por un detalle: si Arsenal logra imponer un partido cerrado y físico, tendrá muchas opciones de conquistar su primera Champions. Pero si el PSG encuentra espacios para correr y desplegar su velocidad ofensiva, el conjunto parisino puede volver a dominar Europa.