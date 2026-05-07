jueves 7  de  mayo 2026
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Incidentes tras la victoria del PSG dejan 127 detenidos y decenas de heridos en París

Una vez se concretó la clasificación del PSG a su segunda final corrida de Champions, hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche en la capital francesa

Aficionados del PSG alientan a su equipo en un bar de la capital de Francia, el 6 de mayo de 2026.

Aficionados del PSG alientan a su equipo en un bar de la capital de Francia, el 6 de mayo de 2026.

SIMON WOHLFAHRT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones, anunció el jueves el ministro del Interior francés.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern Múnich (1-1 después del 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

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"127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 fueron en París. Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería", precisó el ministro en CNews/Europe 1 al tiempo que "condenó firmemente" los incidentes.

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest y el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

Roma renace y el Milan se diluye

La Roma renace y el Milan se descompone en una lucha por la Liga de Campeones en la que manda el Nápoles y también aparece el Como. Quedan tres jornadas de Serie A y tres billetes por repartir, con el Inter ya campeón y lógicamente clasificado.

Con nueve puntos por disputar, el Nápoles lo tiene casi hecho con 70. A continuación; Milan suma 67, Juventus 65, Roma 64 y Como 62.

La paliza 5-2 recibida hace un mes ante el nuevo campeón, el Inter de Milán, parecía señalar el final de las opciones de la Roma de poner fin a su larga ausencia de ocho temporadas de la máxima competición de clubes de Europa.

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Pero 10 puntos en los cuatro partidos posteriores han reactivado al equipo capitalino, a solo uno de la Juventus, que es cuarta, con el Milan dos más arriba en la tercera posición.

"Vamos bien, pero sabemos que no podemos cometer ningún error si queremos tener alguna posibilidad de meternos en la Liga de Campeones", dijo el técnico Gian Piero Gasperini tras la goleada 4-0 del lunes contra la Fiorentina.

"Tenemos tres partidos en los que debemos hacerlo bien y esperar que los demás no lo hagan", añadió el veterano entrenador.

FUENTE: AFP

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