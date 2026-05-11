lunes 11  de  mayo 2026
Fútbol

Árbitro alemán Daniel Siebert dirigirá la final de la Champions entre Arsenal y PSG

UEFA confirmó al árbitro alemán Daniel Siebert para la final de Champions League entre Arsenal y PSG en Budapest.

El árbitro alemán Daniel Siebert reacciona durante el partido de fútbol de la Bundesliga de primera división alemana entre el SC Freiburg y el FC Bayern Munich en Friburgo, en el sur de Alemania, el 4 de abril de 2026.

El árbitro alemán Daniel Siebert reacciona durante el partido de fútbol de la Bundesliga de primera división alemana entre el SC Freiburg y el FC Bayern Munich en Friburgo, en el sur de Alemania, el 4 de abril de 2026.

Silas STEIN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La UEFA designó este lunes al árbitro alemán Daniel Siebert para dirigir la final de la UEFA Champions League entre el Arsenal FC y el Paris Saint-Germain.

El partido por el título europeo se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, escenario elegido para albergar una de las finales más esperadas de la temporada.

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Daniel Siebert repetirá con Arsenal

El colegiado alemán arbitrará su décimo partido de la actual edición de la Champions League y volverá a encontrarse con Arsenal por tercera ronda consecutiva.

Daniel Siebert dirigió la victoria 1-0 del conjunto londinense frente al Sporting CP en la ida de cuartos de final y también el triunfo por idéntico marcador ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales.

Por el lado del PSG, el árbitro ya estuvo presente esta temporada en el empate sin goles frente al Athletic Club durante la fase de liga.

Un árbitro de perfil disciplinario moderado

En sus nueve encuentros de Champions esta campaña, Siebert mostró apenas dos tarjetas rojas y señaló un solo penalti, estadísticas que reflejan un estilo arbitral menos intervencionista en comparación con otros colegiados europeos.

La designación llega además después de que la FIFA dejara al alemán fuera de la lista de árbitros para el próximo Mundial, una decisión que generó sorpresa en el fútbol europeo.

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