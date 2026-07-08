Suiza sueña con eliminar a Argentina en el Mundial 2026: "No es invencible"

Murat Yakin, entrenador de Suiza, aplaude a los aficionados tras la victoria en la tanda de penaltis durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia

Murat Yakin, seleccionador de Suiza , afirmó que enfrentarse a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026 representa un sueño para su equipo, pero aclaró que la vigente campeona del mundo no es invencible. Tras superar a Colombia en una tanda de penales por 4-3, los helvéticos se medirán el sábado con la Albiceleste por un lugar en las semifinales.

Yakin destacó que Argentina ya ha sufrido en las rondas de eliminación directa, recordando que necesitó un tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde y que protagonizó una remontada para vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final. El entrenador aseguró que Suiza ha trabajado intensamente para llegar a esta instancia y que posee la madurez y la calidad necesarias para competir de igual a igual con el campeón vigente.

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Respeto por Lionel Messi, pero confianza en el equipo

El técnico suizo anticipó un duelo de alto nivel táctico y manifestó su ilusión por medirse a una selección de la jerarquía de Argentina. Consideró que será una oportunidad única para demostrar el crecimiento de su equipo y expresó su confianza en que Suiza puede lograr grandes cosas en el torneo.

Por su parte, el lateral Ricardo Rodríguez elogió el potencial de la Albiceleste al señalar que cuenta con jugadores de gran nivel, un buen entrenador y “al mejor”, en referencia a Lionel Messi. Aun así, el combinado helvético afronta el compromiso convencido de que tiene argumentos para pelear por un histórico pase a las semifinales del Mundial 2026.

FUENTE: AFP