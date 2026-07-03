viernes 3  de  julio 2026
Fútbol

Suiza vence a Argelia y avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026

Suiza derrotó 2-0 a Argelia con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de Colombia vs. Ghana.

Gregor Kobel #1 de Suiza y sus compañeros celebran la victoria por 2-0 en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Argelia

Gregor Kobel #1 de Suiza y sus compañeros celebran la victoria por 2-0 en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Argelia

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Suiza confirmó su condición de favorita y derrotó 2-0 a Argelia para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto helvético dominó el encuentro disputado en Vancouver y ahora espera por el vencedor del duelo entre Colombia y Ghana.

El equipo europeo encaminó rápidamente la victoria gracias a Breel Embolo, quien abrió el marcador a los 10 minutos tras culminar una gran acción individual de Johan Manzambi. El joven mediocampista recorrió varios metros con el balón antes de asistir al delantero, que solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red.

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Nada más comenzar la segunda mitad, Suiza amplió la ventaja. Dan Ndoye aprovechó un rechace de la defensa argelina en la frontal del área y sacó un potente disparo cruzado que dejó sin opciones al guardameta Luca Zidane.

Con la desventaja de dos goles, Argelia intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones al arco defendido por Gregor Kobel, aunque nunca encontró la contundencia necesaria para meterse nuevamente en el partido. La selección suiza mantuvo el control del juego y administró la ventaja con solvencia.

Incluso, el marcador pudo ser más amplio, pero Fabián Rieder desperdició una clara oportunidad frente al arco al rematar directamente a las manos de Zidane.

Con este triunfo, Suiza alcanza por cuarta Copa del Mundo consecutiva los octavos de final y buscará romper una larga sequía, ya que no supera esta instancia desde el Mundial de 1954. Su próximo rival será el ganador del enfrentamiento entre Colombia y Ghana.

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