Estos son los cruces de cuartos de final en el Mundial de Norteamérica 2026

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

KANSAS CITY.- Con el campeón del mundo, Argentina , y el vice, Francia , en carrera, el Mundial de Norteamérica 2026 se redujo el martes a solo ocho equipos que van por la gloria y levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium , en East Rutherford , Nueva Jersey.

Con un cartel de pesos pesados listo para librar batalla, estos son los cruces de cuartos de final, que del jueves al sábado se disputarán íntegramente en Estados Unidos :

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Francia vs Marruecos

La imponente Francia ha estado a la altura de su condición de favorita al título, arrasando en la fase de grupos, goleando 3-0 en dieciseisavos a Suecia y superando por la mínima (1-0) a Paraguay en octavos de final.

Cuesta imaginar a algún equipo capaz de frenar al conjunto de Didier Deschamps, dado el lujo de opciones que tiene en ataque, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, que le ha quitado el puesto al también talentoso Desiré Doué, y el fenomenal creativo Michael Olise.

Pero el invicto Marruecos no se verá intimidado por enfrentarse a la actual vicecampeona del mundo, tras eliminar a Países Bajos en la tanda de penales y luego aplastar 3-0 a la coanfitriona Canadá en octavos.

La selección norafricana llegará con sed de revancha a Foxborough, vecina a Boston, después de haber perdido ante Francia en semifinales en el Mundial de Catar 2022.

Los Leones del Atlas hicieron historia al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales hace cuatro años y estarán deseosos de igualar aquella hazaña.

España vs Bélgica

Tras vencer 1-0 a Portugal el lunes en octavos de final, y de paso despedir a Cristiano Ronaldo de los Mundiales, España se convirtió en el primer equipo en la historia del torneo en encadenar seis partidos de Copa del Mundo sin sufrir goles.

Los campeones de Europa de Luis de la Fuente no siempre levantan pasiones, pero son extraordinariamente eficaces y se sienten muy cómodos con el balón.

La estrella juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, solo ha marcado una vez en cinco partidos, pero el 9 Mikel Oyarzabal suma cuatro tantos, incluidos dos en la victoria por 3-0 contra Austria en dieciseisavos de final.

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Bélgica llega al duelo el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles tras un contundente 4-1 sobre el local Estados Unidos. Ese triunfo se produjo después de remontar un 2-0 en contra en dieciseisavos para derrotar 3-2 a Senegal en la prórroga.

Esta Copa del Mundo probablemente será el último gran capítulo para los supervivientes de la "Generación Dorada" belga, entre ellos Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, que estarán desesperados por despedirse por todo lo alto.

Noruega vs Inglaterra

Los defensas ingleses están acostumbrados a enfrentarse al artillero noruego Erling Haaland en la Premier League, pero otra cosa es ver si serán capaces de contenerlo.

El equipo de Thomas Tuchel llegó a Estados Unidos entre los favoritos para conquistar el torneo por solo segunda vez en su historia, sesenta años después de ganarlo de local en Inglaterra 1966.

El capitán Harry Kane y Jude Bellingham han sido los jugadores más destacados hasta ahora, autores de 10 de los 11 goles del equipo, incluidos los tres en una vibrante victoria por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca, a 2.240 metros de altitud, en octavos de final el domingo.

Inglaterra, que jugó con 10 hombres por más de media hora, tuvo que emplearse a fondo para doblegar al Tri en una victoria que le dará confianza de cara a su choque contra Noruega.

Pero se medirá el sábado en Miami a un equipo liderado por el incontenible Haaland, que ya suma siete goles en su persecución de la Bota de Oro.

El jugador del Manchester City ha visto puerta en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega —27 goles en total— y está llamado a crear problemas para la endeble defensa inglesa.

Argentina vs Suiza

La Argentina de Lionel Messi ha superado dos sustos monumentales para citarse con Suiza en cuartos de final.

La vigente campeona se vio obligada a disputar la prórroga ante la debutante Cabo Verde antes de imponerse 3-2 en dieciseisavos.

Este martes, en octavos, parecía estar contra las cuerdas cuando perdía 2-0 frente a Egipto, antes de protagonizar una remontada asombrosa, con Messi en el centro de la acción, para terminar ganando 3-2 con un gol de Enzo Fernández en los descuentos.

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El seleccionador Lionel Scaloni sabe que su equipo no puede seguir tentando a la suerte mientras persigue su cuarto título mundial, pero también ha demostrado que nunca se le puede dar por vencido.

Ahora se mide el sábado en Kansas City a Suiza, que derrotó a Colombia en la tanda de penales 4-3 en Vancouver tras empate sin goles este martes en el cierre de los octavos de final.

Los suizos, que alcanzan los cuartos de final por primera vez desde que fueron anfitriones del torneo en 1954, son un conjunto bien organizado y probablemente difícil de desarmar.

FUENTE: AFP