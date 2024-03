Superliga y la UEFA regresan a su batalla en los tribunales españoles

La titular del juzgado de lo mercantil N.17 de Madrid deberá tener en cuenta para su decisión el dictamen emitido por la justicia europea en diciembre pasado.

La sentencia europea fue una respuesta a unas preguntas planteadas por el juez Manuel Ruiz de Lara, predecesor de Gil al frente del juzgado, y ante el que presentaron su denuncia los promotores de la Superliga.

UEFA (5).jpg El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (centro), durante el anuncio de que Italia y Turquía serán sedes de la Eurocopa 2032, el martes 10 de octubre de 2023, en Nyon, Suiza. Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre pasado que las normas de FIFA y UEFA "que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, son ilegales".

El TJUE, que se pronuncia sobre las reglas de la FIFA y de la UEFA en vigor en 2021, en el momento en el que se lanzó el procedimiento, estima que los poderes de esas dos organizaciones no han ido acompañados de "criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", por lo que considera que "están abusando de su posición dominante".

El Tribunal precisó, no obstante, que ello no significa que el proyecto de la Superliga "deba ser necesariamente autorizado", subrayando que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA, y no sobre ese "proyecto específico".

Tras esta decisión, el director general de A22, sociedad promotora de la Superliga, Bernd Reichart, afirmó en un mensaje en X, que habían "ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es libre".

Celebran por la Superliga:

También el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebró que "el fútbol europeo no es ni será nunca más un monopolio".

El equipo merengue, junto al Barcelona, son los únicos que se mantienen en el proyecto de los doce grandes clubes europeos que anunciaron en abril de 2021 la creación de una competición propia privada, con un enorme potencial comercial, adelantándose al anuncio de la reforma de la Liga de Campeones.

La fuerte oposición de sectores de hinchas y el gran revuelo organizado, especialmente en Inglaterra, llevaron pronto a que nueve clubes del proyecto renunciaran públicamente a seguir en el mismo. El 'motín' se sofocó en menos de 48 horas.

FUENTE: AFP