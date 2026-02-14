sábado 14  de  febrero 2026
Suspenden a tenista argentino por apuestas deportivas

El tenista deberá, entre otras cosas, pagar una multa de 500 dólares y no podrá jugar, entrenar ni ingresar a ningún torneo hasta el 3 de abril

La sanción de la ITIA para Hernán Casanova se da menos de una semana después de la final del torneo Challenger 125 de Rosario, Argentina.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El tenista argentino Hernán Casanova, número 397 del ránking de la ATP, fue suspendido durante dos meses por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por realizar apuestas deportivas y no reportar sobre el intento de amaño de un partido.

La sanción de la ITIA se da menos de una semana después de la final del torneo Challenger 125 de Rosario, Argentina, donde el local Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo denunciaron amenazas de muerte presuntamente de apostadores para que perdieran sus juegos.

"Voy a estar suspendido por dos meses", escribió el viernes Casanova en su cuenta en Instagram, donde se defendió asegurando que cometió "dos errores" por "no saber exactamente las reglas".

El jugador de 32 años, que en 2022 alcanzó su mejor puesto en el escalafón mundial, el 221, admitió haber apostado "por diversión" en numerosos encuentros de certámenes en los que no participaba entre 2023 y 2025, una infracción del Programa Anticorrupción en el Tenis (TACP) de la ITIA.

Tampoco informó sobre un acercamiento con la aparente intención del "arreglo de un partido", reconoció Casanova. "Claramente acepté mi error y suspensión", dijo.

El tenista deberá pagar, además, una multa de 500 dólares y no podrá jugar, entrenar ni ingresar a ningún torneo hasta el 3 de abril.

"Van a ser dos meses difíciles (...) Quiero compartir esto para que los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo lean y se informen bien sobre el programa de anticorrupción porque el mínimo error se paga", agregó Casanova.

Su último partido fue una derrota por 1-6, 0-2 y abandono ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng en la primera ronda del Challenger de Rosario.

Alerta en el torneo

La competición argentina estuvo marcada por la sombra de apostadores.

Burruchaga reveló el martes que fue amenazado en la antesala de disputar las semifinales con Tseng. Pese a ello, el local ganó y llegó a la final.

En el mismo evento, el español Sánchez Izquierdo recibió amenazas de una presunta red de apuestas ilegales minutos antes de su encuentro de segunda ronda frente al argentino Valerio Aboian, contra el que perdió en dos sets.

FUENTE: AFP

