jueves 5  de  febrero 2026
TENIS

La España de Alcaraz espera rival en la ronda clasificatoria de la Copa Davis

La selección española, liderada por Carlos Alcaraz, está sembrada en la segunda ronda como subcampeona de la pasada edición del tradicional certamen de tenis

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026. 

IZHAR KHAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Con la España de Carlos Alcaraz aguardando a su rival en la antesala del Final 8, la primera fase de la Copa Davis 2026 entrará en acción el viernes con Argentina desafiando a Corea del Sur y Brasil, sin su joya João Fonseca, intentando romper los pronósticos ante Canadá.

La selección española está sembrada en la segunda ronda como subcampeona de la pasada edición del tradicional certamen de tenis por equipos, cuando, sin el entonces lesionado Alcaraz, sucumbió ante Italia, que tampoco contó con su gran figura, Jannik Sinner.

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 
Tenis

Solo una catástrofe evitaría otra final entre Sinner y Alcaraz
El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.
TENIS

Alcaraz sobrevive a los calambres y a Zverev en épica semifinal en Australia

El número uno del mundo, de 22 años, tiene como gran deuda la coronación en la Davis, un título que se le escapa a su impresionante palmarés, engordado tras el triunfo el domingo en el Abierto de Australia.

Pero su entrada en acción deberá esperar al menos hasta septiembre, en la segunda ronda, donde se citaría con el vencedor de la llave que disputarán en la arcilla de Santiago, entre viernes y sábado, la Serbia de Dusan Lajovi y el Chile de Cristian Garín.

La eliminatoria entre serbios y chilenos es una de las trece -a cinco juegos, incluido uno de dobles- que se jugarán entre este jueves y el domingo en la primera ronda clasificatoria.

Carlos Alcaraz (35)
El español Carlos Alcaraz besa el trofeo del Abierto de Australia luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del torneo, el 1 de febrero de 2026.

El español Carlos Alcaraz besa el trofeo del Abierto de Australia luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del torneo, el 1 de febrero de 2026.

La Final 8 se jugará en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia.

Los siete ganadores de la segunda fase, que se jugará en septiembre, acompañarán a los italianos en la lucha por el trofeo en noviembre.

"La Copa Davis también es un objetivo. De verdad quiero conseguirla para mi país", afirmó Alcaraz, tras graduarse el domingo como el tenista más joven en ganar los cuatro torneos que conforman el Grand Slam.

Luchar sin Fonseca

Otro gran ausente en el comienzo de la Copa Davis 2026 será uno de los tenistas más prometedores del circuito, Fonseca, de 19 años, en la cita que Brasil tendrá con Canadá en la pista dura de Vancouver.

El carismático carioca, vital para clasificar al gigante latinoamericano al grupo principal, ha tenido un complicado comienzo de temporada que le hizo perder diez puestos en el ránking de la ATP, hasta la casilla 34.

Un problema de nacimiento en la espalda, que en el pasado le hizo sufrir una fractura por estrés, le llevó a abortar su presencia en Adelaida y Brisbane y tener una decepcionante participación en el Abierto de Australia, donde cayó en la primera ronda.

"Necesito más tiempo", admitió luego de la caída en el primer Grand Slam del curso. "No estaba jugando a mi 100%, pero esta situación, al mismo tiempo, me da madurez para seguir adelante".

Joao Fonseca
El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

Sin Fonseca ni los Thiago, Wild y Monteiro, los brasileños se la juegan con un equipo de poco renombre frente a un Canadá que tiene en Gabriel Diallo (39°) a su mejor arma.

Argentina sufre una situación similar a la de su eterno rival, pues tampoco contará con sus mejores raquetas, Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez (35°).

Pero los argentinos tienen a su favor que su adversario, Corea del Sur, local en el cemento de Busan, no debería darles mayores dolores de cabeza.

FUENTE: AFP

