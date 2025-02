Temporada del Heat sufre otro duro golpe con la fractura de Jovic

Las cosas han salido muy lejos de lo que se esperaba para el Heat de Miami en la presente temporada. El adiós del estelar Jimmy Butler hace algunas semanas no puso fin a la tortura para los aficionados del sur de la Florida, que este pasado domingo recibieron otro golpe doloroso con la fractura de mano que sufrió el serbio Nikola Jovic en el desafío contra los Bucks de Milwaukee .

Asimismo, Jovic agregó 4.4 rebotes y 4.3 asistencias en ese período de 23 juegos, que incluyeron 17 jornadas con doble dígito en puntos anotados y cuatro faenas de 20 unidades. En ese lapso de tiempo, el Heat registró un balance de 12-11.

Desafortunadamente, el desempeño de Jovic bajó de nivel desde ese entonces y Miami llegó al descanso por el Juego de Estrellas en medio de una cadena de cuatro derrotas. En los primeros dos choques desde la reanudación del calendario de la ronda regular, el Heat había divido honores.

Impacto interno

De cualquier forma y a pesar de sus irregularidades, en el seno de la organización saben de la importancia que tiene el jugador y lo mucho que van a extrañarlo tras este percance físico.

"Lo lamento por Niko. Sé cuánto le ha puesto a esto", comentó el entrenador Erik Spoelstra en declaraciones recogidas por The Athletic. "Ha tenido un par de lesiones previas. Esta no tiene nada que ver con eso. Me sorprendió el pronóstico, pero veremos cuánto tiempo va a tomar. En el interín, otros muchachos tendrán que dar un paso al frente. En verdad lo lamento por Niko", agregó.