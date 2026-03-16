lunes 16  de  marzo 2026
CONFLICTO ARMADO

Israel anuncia operaciones terrestres contra Hezbolá en Líbano

En su comunicado, las fuerzas israelíes sostienen que se trata de "esfuerzos defensivos" dirigidos a "eliminar a los terroristas que operan en la zona"

Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá.&nbsp;

Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá. 

EFE/EPA/ATEF SAFADI

JERUSALÉN. -Israel anunció este lunes haber emprendido operaciones terrestres "limitadas" contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano, mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei, sucedido luego por su hijo Mojtaba, que no ha aparecido aún en público y según varias fuentes resultó herido.

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Desde entonces la guerra se ha extendido por Oriente Medio y genera preocupación mundial, tanto por las graves consecuencias para la economía como por la inestabilidad geopolítica que provoca.

El ejército israelí, que desde comienzos de mes realiza incursiones en el sur de Líbano con tropas terrestres y vehículos blindados, notificó este lunes que en los últimos días emprendió "operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave" de Hezbolá en la zona.

En su comunicado, las fuerzas israelíes sostienen que se trata de "esfuerzos defensivos" dirigidos a "eliminar a los terroristas que operan en la zona".

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita atacó a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní.

Israel respondió con bombardeos masivos, especialmente en el sur de Líbano, y comunicó su intención de crear una "zona tampón" en la frontera entre ambos países.

Al menos 850 personas, incluidos 107 niños, han muerto en Líbano en las dos semanas de ofensiva israelí, según el gobierno libanés.

Desbloquear Ormuz

Paralelamente, Estados Unidos presiona a la comunidad internacional para asegurar el estrecho de Ormuz, que de facto está en manos de Irán.

En una entrevista con el Financial Times, Donald Trump reclamó que la OTAN y China envíen buques de guerra a este paso crucial, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas licuado.

La actual parálisis de la vía marítima, donde Irán atacó varios buques, ha disparado el precio del barril de crudo por encima de los 100 dólares.

China dijo que se mantiene "en comunicación" con Estados Unidos sobre la visita de Trump.

Más ataques israelíes en Irán

La guerra, que este lunes se encuentra en su 17º día, no muestra señales de tregua.

Trump afirmó el domingo que mantiene conversaciones con Irán sobre un alto el fuego, pero señaló que, en su opinión, Teherán "no está del todo preparado" para ello.

Irán, por su parte, no ha confirmado que se estén llevando a cabo conversaciones.

El Ministerio de Exteriores iraní instó a los países que estén considerando responder positivamente al llamamiento de Washington a "abstenerse de cualquier acción" que pueda conducir "a una escalada".

El lunes por la mañana, Israel continuó bombardeando la capital iraní, tras una noche ya marcada por fuertes explosiones, según un periodista de AFP. El Estado hebreo anunció igualmente ataques en Shiraz (sur) y Tabriz (noroeste).

El canciller iraní, Abás Araqchi, denunció en particular los bombardeos contra depósitos de combustibles que señaló "violan el derecho internacional y constituyen un ecocidio".

Los habitantes de Teherán se despertaron el domingo en una ciudad con aires apocalípticos, cubierta por una espesa humareda negra procedente de varios depósitos petroleros atacados.

Por su parte, Irán prosigue sus ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países vecinos del Golfo, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras.

En Emiratos Árabes Unidos, el aeropuerto de Dubái, uno de los principales puntos neurálgicos del tráfico aéreo mundial, tuvo que suspender durante varias horas sus operaciones a raíz de un ataque con dron y del incendio de un depósito de combustible.

Un ataque con dron también provocó un incendio en la importante zona industrial petrolera emiratí de Fuyaira, situada en la costa del golfo de Omán.

Arabia Saudita, a su vez, señaló haber interceptado el lunes 61 drones en el este del país.

En lo que respecta al petróleo, los precios muestran señales de estabilización en torno a los 100 dólares por barril, tras el fuerte aumento observado tras el estallido de la guerra.

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron la semana pasada liberar colectivamente 400 millones de barriles procedentes de sus reservas estratégicas, una decisión sin precedentes en los 50 años de historia de esta institución.

Japón, que depende del petróleo de Oriente Medio para el 95% de sus importaciones, comenzó el lunes a recurrir a sus reservas, liberando el equivalente a 15 días de consumo nacional.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE

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