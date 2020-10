El hondureño también hizo historia al convertirse en el primer púgil en la historia en ostentar los cuatro campeonatos en la división de los ligeros.

López se impuso con puntuaciones de 116-112, 117-111 y 119-109 -las últimas dos tarjetas exageradas considerando que fue un combate muy competitivo durante la segunda parte. Unanmimo Deportes vio la pelea 115-113 a favor de López.

teofimo_lopez_isaac_web-800x538.jpg El promotor Bob Arum indicó a Espn.com que espera que el 19 de septiembre se realice el choque unificatorio para dirimir quién es el mejor peso ligero del mundo y donde estarán en juego los cuatro títulos de las principales organizaciones boxísticas. TEÓFIMO LÓPEZ JR. (ISACC ICAZA / UNANIMO DEPORTES)

“Es ‘The Takeover’ (la toma de posesión)”, dijo López luego de la pelea al hacer referencia al lema que ha usado desde que se convirtió en profesional. “Es hora de que surja la nueva generación y es hora de que yo lidere el camino para todos”.

El sábado demostró que el boxeo está en buenas manos. Independientemente de las puntuaciones abiertas en dos de las tres cartulinas, López claramente fue el mejor hombre sobre el ring y logró lo que muchos consideraban imposible: ganarle a Lomachenko (14-2, 10 KOs), quien había conquistado títulos en tres divisiones, a pesar de tener la misma cantidad de peleas que el nuevo monarca.

Desde hace dos años López Jr. junto a su entrenador y Teófimo Sr. habían pronosticado una victoria sobre el ucraniano si algún día se encontraban el ring y pues así sucedió el sábado dentro de la burbuja -sin público presente- establecida en el MGM Grand.

López Jr. dominó sin problemas al menos cinco de los primeros seis asaltos con su velocidad de manos, un buen jab y sus movimientos en el ring ante un Lomachenko fuera de distancia y mohoso por una inactividad de 14 meses. Tampoco ayudó la potente pegada de su joven rival que no permitió que buscara la pelea adentro.

No fue hasta el sexto asalto que Lomachenko comenzó a encontrar su ritmo y entonces empezó a pisar el acelerador al intercambiar golpes. Cuando alcanzó con sólidos golpes a López a partir del octavo capítulo, el combate su puso intenso con furiosos intercambios y los golpes de Lomachenko comenzaron a desgastar a López Jr., quien aún así no se quitó y cerró con un 12mo. asalto fenomenal aunque su padre y entrenador le había pedido cuidarse.

“Soy un peleador, tuve que buscar fuerzas. No podía darle eso (el asalto)”, explicó López. “No sé si las tarjetas están cerradas o no. Me encanta pelear y también puedo golpear. No me importa. Tomaré uno para dar uno y eso es lo que hace un verdadero campeón. Encontraré una manera de salir y ganar”.

Sobre la estrategia que utilizó contra contra Lomachenko, López Jr. explicó que “solo tienes que seguir presionándolo, presionar el acelerador, pegar el jab y realmente no darle esa oportunidad de acomodarse para atacar. Cada vez que quería lanzar golpes, tenía algo preparado para él”.

Victoria de Berlanga y Barboza Jr.

En el primer combate, el puertorriqueño Edgar Berlanga extendió su racha de nocauts en el primer asalto a 15 peleas luego de imponerse por nocaut técnico a los 1:19 ante el veterano Lanell Bellows.

Berlanga (15-0, 15 KOs), quien está clasificado número nueve por la OMB y 11 por la AMB en la división de los supermedianos, salió agresivo desde la primera campana y en poco tiempo conectó varias combinaciones que estremecieron a Bellows (20-6-3, 13 KOs) y lo pusieron en malas condiciones. El árbitro Robert Hoyle no perdió tiempo en detener la pelea para evitarle más castigo al estadounidense que nunca había sido detenido antes del límite.

“Una vez que se subió al ring, lo miré a los ojos. No quería estar allí. Entonces, tuve que eliminarlo”, dijo Berlanga luego de la pelea. “Ahora, soy la primera persona que lo detiene…”.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

En el combate semiestelar, el peso superligero Arnold Barboza Jr. (25-0, 10 KOs) se impuso por decisión unánime al mexicano Alex Saucedo (30-2, 19 KOs) para conquistar el cetro intercontinental de la OMB. Barboza, quien fue derribado en el séptimo asalto, fue favorecido en las tarketas con puntuaciones de 96-93, 97-92 y 97-92.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes